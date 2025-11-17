外為サマリー：一時１５４円４０銭台に下落、経済対策「１７兆円上回る規模」と伝わる 外為サマリー：一時１５４円４０銭台に下落、経済対策「１７兆円上回る規模」と伝わる

１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円６３銭前後と前週末の午後５時時点に比べ４銭程度のドル安・円高となっている。



前週末１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円５５銭前後と前日に比べ１銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米ハイテク株安が一服したことを背景としたドル買い・円売りにより一時１５４円７０銭台まで上伸した。カンザスシティー連銀のシュミッド総裁によるタカ派的な発言もドル円のサポート要因になったようだ。一方、米政府機関の閉鎖終結に伴い、経済指標の発表が再開されることとなり、その内容を見極めたいとの姿勢も強まった。



日本の内閣府が１７日発表した７～９月期の国内総生産（ＧＤＰ）は、物価変動を除いた実質が年率換算で１．８％減、前期比で０．４％減となった。６四半期ぶりのマイナス成長となったが、減少率は市場予想よりも小さなものとなった。ＧＤＰに対するマーケットの初期反応は限定的。半面、政府の経済対策が１７兆円よりも大きな規模になると伝わるなかで財政悪化リスクが意識され、同日の長期金利は上昇している。日米金利差が縮小に向かうとの見方は、ドル円の圧迫要因となったもようで、一時１５４円４０銭台まで下落する場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６０６ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００２６ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７９円４８銭前後と同４４銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS