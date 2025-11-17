食楽web

札幌を代表する2つの老舗ホテル、『札幌グランドホテル』と『札幌パークホテル』があります。どちらも長い歴史を誇り、北海道の人々とともに歩みながら、上質なもてなしと確かな味を守り続けてきました。今回は、そんな2つのホテルが誇るお土産の中から、特におすすめの5品をご紹介します。

札幌グランドホテルの伝統を味わえるコーンスープ缶

1971年に誕生した『札幌グランドホテル』のコーンスープ[食楽web]

1971年に誕生したコーンスープの缶詰は、50年以上愛され続けている名品です。「ホテルの味を家庭でも味わってほしい」という想いから生まれたスープ缶詰は、北海道産の野菜をベースに、素材の良さを最大限に引き出しています。

種類は「コーンスープ」「パンプキンスープ」「オニオンスープ」の3種。化学調味料・着色料・保存料は一切不使用。さらに驚くのは、とうもろこしや乳製品の出来によって味が微妙に変わるため、毎年シェフが工場で味をチェックしているという徹底ぶりです。誕生以来変わらぬこだわりで守り抜かれる伝統の味は、お土産としてはもちろん、贈答用にも喜ばれる名品です。

「とうきびサブレ」650円

次は、北海道らしいとうきびの形が可愛らしい「とうきびサブレ」。コーンポタージュのようなやさしい甘じょっぱさがクセになる味わいで、サクサク食感の中にほんのり塩味が感じられ、子どもから大人まで楽しめるお菓子。お茶請けにもぴったりですよ、

『札幌パークホテル』のとっておきのスイーツ

『札幌パークホテル』では、2022年4月から屋上でミツバチを育てる都市型養蜂をスタート。中島公園の自然豊かな環境で育ったミツバチたちが集めるはちみつで作るホテルライクのスイーツが話題を呼んでいます。

はちみつは、花の香りがふわりと広がるまろやかな味わいでトーストやヨーグルト、チーズとの相性もバツグンです

北海道はちみつ生カステラ（冷凍・価格変動あり）

こちらの「北海道はちみつ生カステラ」は、『札幌パークホテル』の開業60周年を記念して誕生したスイーツ。なんと、ホテル屋上で採れた自家製はちみつを使用した生カステラです。

しっとりふんわり♪

しっとりふんわりとした生地に、やさしい甘さのはちみつが溶け込み、ひとくちで幸福感が広がります。冷凍で販売されており、解凍後に温めても、半解凍のまま“アイスカステラ”として楽しんでも美味。季節を問わず、贈り物やお取り寄せスイーツとしてもおすすめです。

（撮影・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

札幌グランドホテル

住：北海道札幌市中央区北1条西4丁目

TEL：011-261-3311

https://grand1934.com/

札幌パークホテル

住：北海道札幌市中央区南10条西3丁目1番1号

TEL：011-511-3131

https://park1964.com/