¡È¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡É¥Ï¥ï¥¤¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀø¤à´í¸±¡½¡ÖÄÅÇÈ¡¦²Ð»³¡¦¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡×Î¹¹Ô¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡Ö¼«Á³¤Î¶¼°Ò¡×
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢µÏ¿Åª¤Ê¹ë±«¤äÄ¹Ç¯Â³¤¯ÂçÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤Æ¶áÇ¯µÞÁý¤¹¤ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×Èï³²¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Á³ºÒ³²¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¾ï²Æ¤Î³Ú±à¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ï¥ï¥¤¤â¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¼Â¤Ï¡Ö¼«Á³ºÒ³²Âç¹ñ¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Çµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¼ç¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤È¡¢¸½ÃÏÂÚºßÃæ¤ËËü¤¬°ìºÒ³²¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCrossover International¤Î·ª¸¶¤Ê¤Ê»á¤¬¾Ü¤·¤¯²ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ï¥¤¤ò½±¤¦¡ÖÄÅÇÈ¡×¡½ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸´ÄÂÀÊ¿ÍÎÃÏ¿ÌÂÓ¤Î¥ê¥¹¥¯
º£Ç¯¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢7·îËö¤Ë¥í¥·¥¢¡¦¥«¥à¥Á¥ã¥Ã¥«È¾Åç²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É8.8¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤Á´Åç¤ØÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ç´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ï¥¤½ôÅç¤Ï´ÄÂÀÊ¿ÍÎ²Ð»³ÂÓ¤ÎÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«ËÜÅÚ¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¡¢ÆîÊÆ¤Ê¤É¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë±óÃÏÄÅÇÈ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÅç¤¬¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¹ñ¤«¤éÃÏÍýÅª¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅçÆâ¤ÎÊª»ñ¤Ë¤â¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂçºÒ³²»þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢¥ï¥¤¥¥¼þÊÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯ÎáÄ¾¸å¤Ï°ì»þÅª¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÄÅÇÈ·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤¬¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÁö¤ê²ó¤ê¡¢»³¤Î¾å¤ØÈòÆñ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ö¤ÇÆ»Ï©¤¬Âç½ÂÂÚ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º®Íð¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ï¥¤¤ÎÄÅÇÈÂÐºö¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö¿âÄ¾ÈòÆñ¡×¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¿âÄ¾ÈòÆñ¤È¤Ï¡¢ÄÅÇÈ¤¬Íè¤ëºÝ¤Ë¡Ö±ó¤¯¡Ê¿åÊ¿¡Ë¤ØÆ¨¤²¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Ç¤¤ë¤À¤±¹â¤¤¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤¹¤ëÊýË¡¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤ä¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤¬Ì©½¸¤¹¤ë¥ï¥¤¥¥¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤¬ÆÃ¤Ë¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥¥¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤¬»ØÄêÈòÆñ·úÊª¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÚºß¼Ô¤¬¹²¤Æ¤º¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ï°ÆÆâÈÄ¤äÈó¾ï¸ý¥Þ¥Ã¥×¤¬³Æ³¬¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢¥ï¥¤¥¥¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÏÄãÁØ³¬¤Î½ÉÇñµÒ¤ò¹âÁØ³¬¤ØÈòÆñ¤µ¤»¤ëÂÐ±þ¤¬ÁÇÁá¤¯¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹¬¤¤¤Ë¤â¡¢º£²ó¤ÏÂç¤¤ÊÄÅÇÈ¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤º¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤ØÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Êª»ñ¤ÎÇã¤¤¤À¤á¤ä¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷µÒ¤È¥í¡¼¥«¥ë¤¬º®ºß¤·¡¢°ì»þÅª¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ï¥¤¤ÎÀÈ¼å¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¶¼°Ò¡Ö¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡×
¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ë¤è¤ëµ¤¾Ý¸½¾Ý¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÂæÉ÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¼þÊÕ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤Ç6·î¤«¤é11·îº¢¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡Ö¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï1992Ç¯¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¥¤¥Ë¥¡ÊIniki¡Ë¡×¤¬¥«¥¦¥¢¥¤Åç¤òÄ¾·â¤·¡¢7Ì¾¤¬»àË´¡¢Ìó100Ì¾¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¤âºÇ¤âÇË²õÅª¤Ê¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤¤ÏÅçÁ´ÂÎ¤¬¸ÉÎ©¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÊªÎ®¤ÎÄä»ß¤äÄäÅÅ¤Ê¤É¤Î¡ÖÆó¼¡ºÒ³²¡×¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¡ÖHawaii Emergency Management Agency¡ÊHI-EMA¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥¥¤Ê¤É´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬È¯ÅÅµ¡¤ä¶ÛµÞ¿©ÎÁ¤òÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢½ÉÇñµÒ¸þ¤±¤Ë´ÊÃ±¤ÊËÉºÒÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦»ÜÀß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áºÇÄã¸Â¤Î°ÂÁ´¤ä¿©ÎÁ¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ï¥¤Åç¤Î³è²Ð»³¤ËÀø¤à´í¸±À
¥Ï¥ï¥¤½ôÅç¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤¿²Ð»³³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿Åç¡¹¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¥Ï¥ï¥¤Åç¤Î¥¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³¤Ï¡¢À¾ÎÙ¤Î¥Þ¥¦¥Ê¥í¥¢²Ð»³¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ï¥ï¥¤²Ð»³¹ñÎ©¸ø±à¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âºÇ¤â³èÈ¯¤Ê²Ð»³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥¥é¥¦¥¨¥¢²Ð»³»³ÄºÉÕ¶á¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¡¢Ìó700Åï°Ê¾å¤Î½»Âð¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤Û¤«¡¢²Ð»³¥¬¥¹¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯Ëö¤´¤í¤«¤éºÆ¤Ó³èÈ¯²½¤·¡¢¸½ºß¤âÊ®²Ð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê®²Ð¤ÎÂ¿¤¯¤Ï´ÑÂ¬²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢½»ÂðÃÏ¤ä·úÊª¤ËÄ¾ÀÜÈï³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹ñÎ©¸ø±à¤Ç¤ÏÊ®²Ð¤ò°ÂÁ´¤Ë´Ñ»¡¤¹¤ë´Ñ¸÷¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³èÆ°¤¬Âçµ¬ÌÏ²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢2018Ç¯¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥ï¥¤ÅçÂÚºßÃæ¤Ï¾ï¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²Ð»³³èÆ°¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥Ï¥ï¥¤ÅçÆîÅìÉô¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥¢¥ÕÅç¡Ê¥Û¥Î¥ë¥ë¤ä¥ï¥¤¥¥¡Ë¤Ç¤Ï²Ð»³Èï³²¤ÎÄ¾ÀÜÅª¥ê¥¹¥¯¤Ï¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Ê®²Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ò¶õÊØ¤Î·ç¹Ò¤ä´Ñ¸÷»ÜÀß¤Î°ì»þÊÄº¿¤Ê¤É¡¢´ÖÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡ÖUSGS¡ÊÊÆÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¡Ë¡×¤ä¥Ï¥ï¥¤·´¤ÎËÉºÒ¶É¤Ë¤è¤ë²Ð»³¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»³²Ð»ö¤È¸«Íî¤È¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤ÎÃÏ¿Ì
2023Ç¯8·î¡¢¥Þ¥¦¥¤Åç¥é¥Ï¥¤¥ÊÃÏ¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ»³²Ð»ö¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤»Ë¾åºÇ°¤È¤µ¤ì¤ë¼«Á³ºÒ³²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¯É÷¤ËÀú¤é¤ì¤¿±ê¤¬³¹¤ò¤Î¤ß¹þ¤ß¡¢100¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÈá·à¤Ï¡¢¡ÖÆî¹ñ¤Î³Ú±à¤Ç¤â¼«Á³ºÒ³²¤ÏÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶µ·±¤òÀ¤³¦¤ËÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤â¡¢6,000Åï°Ê¾å¤Î½»Âð¤¬¾Æ¼º¤¹¤ë»³²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤¤ä¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Ç¤Ïµ¬ÌÏ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¡¢»³²Ð»ö¼«ÂÎ¤ÏÉÑÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Î»öÎã¤«¤é¸«¤Æ¤â¿ÍÅªÈï³²¤òÈ¼¤¦Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï´¥µ¨¡Ê5¡Á10·î¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¿¢À¸¤¬´¥Áç¤·¡¢»³²Ð»ö¤ÎÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤äµÊ±ì¤ÎÉÔÃí°Õ¤¬²ÐºÒ¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ä¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼»þ¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ¿ÌÂç¹ñ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤½ôÅç¼þÊÕ¤Ç¤âÃÏ¿Ì¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤Åç¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.9¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ì¸»¼þÊÕ¤Ç¤Ï³ä¤ìÌÜÊ®²Ð¡ÊÎö¤±ÌÜ¤«¤é¤ÎÊ®²Ð¡Ë¤¬µ¯¤¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤Ë¤ÏÈòÆñÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1975Ç¯¤Ë¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸ÃÏ°è¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.2¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô½½Ç¯Ã±°Ì¤ÇÂçµ¬ÌÏÃÏ¿Ì¤¬ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ï¥¤¤ÇÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢1950Ç¯ÂåÁ°¸å¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÌÚÂ¤½»Âð¤¬Â¿¤¯»Ä¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤äÄÅÇÈ¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¤â¹½Â¤Åª¤ËÀÈ¼å¤ÇÅÝ²õ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é³Ø¹»¤ä²ÈÄí¤ÇÃÏ¿Ì·±Îý¤ò¼õ¤±¤ëÆüËÜ¿Í¤ËÈæ¤Ù¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤ÏÃÏ¿Ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¸½¼Â¤Ç¤¹¡£ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ËÉºÒ°Õ¼±¤Îº¹¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë°Õ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈ÷¤¨¡×¤¬Î¹¤äÀ¸³è¤ò¼é¤ë¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë
ÄÅÇÈ¡¢¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡¢²Ð»³¡¢ÃÏ¿Ì¡¢»³²Ð»ö¡½¡½¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¤¤¤Ä¤«µ¯¤³¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Äµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¸½¼ÂÅª¤Ê¶¼°Ò¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦È÷¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤º¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤Î½¬´·²½¤¬¡¢¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Î°Û¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤Ç³°¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹¤¦¤¨¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÖHawaii Emergency Management Agency¡ÊHI-EMA¡Ë¡×¤ä¡ÖUSGS¡ÊÊÆÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ºÒ³²¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¸øÅªµ¡´Ø¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆÃ¤ËÄ¹´üÂÚºß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¸½ÃÏ¥Ë¥å¡¼¥¹¥¢¥×¥ê¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÈ÷Ãß¤È¹ÔÆ°·×²è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£ Ã»´üÎ¹¹Ô¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂÚºßÀè¥Û¥Æ¥ë¤ÎÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¡¢°ûÎÁ¿å¡¦·Ú¿©¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò¼ê¸µ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ä¼«²ÈÍÑ¼Ö¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¾ï¤ËÇ³ÎÁ¤ò½½Ê¬¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ï¼Ö¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏ°è´Ö¤äÅ¹ÊÞ¤Þ¤ÇÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤µ÷Î¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ï¾®¤µ¤ÊÅç¹ñ¤Î¤¿¤á¡¢ÂçºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÊª»ñ¤Î¶¡µë¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥¢¥ÕÅç¤Î¥ï¥¤¥¥¤ÏÄÅÇÈ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢¥Ï¥ï¥¤Åç¤Ï²Ð»³³èÆ°¤äÂçÃÏ¿Ì¡¢¥Þ¥¦¥¤Åç¤Ï´¥Áç¤Ë¤è¤ë»³²Ð»ö¥ê¥¹¥¯¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤¤Ê¤É¡¢Åç¤´¤È¤ËºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÚºß¥¨¥ê¥¢¤ÎÆÃÄ§¤ò»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢°ÂÁ´¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈ÷¤¨¤¢¤ì¤ÐÍ«¤¤¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤âÄÌ¤¸¤ë¿¿Íý¤Ç¤¹¡£ Èþ¤·¤¤¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤ò¼é¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤òËþµÊ¤¹¤ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÈë·í¤Ç¤¹¡£
·ª¸¶ ¤Ê¤Ê
³ô¼°²ñ¼ÒCrossover International