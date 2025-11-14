アネックスクラブ、能登支援イベント「アネックス祭」開催！
社会貢献活動を積極的に展開する一般社団法人アネックスクラブ（会長 箱田 秀臣 氏）は2025年11月16日（日）、新宿アイランドタワー 地下1階 アクアプラザにおいて、能登支援を目的としたチャリティイベント 「アネックス祭」 を開催する。
■能登支援につながる多彩なブースが登場！
当日は、能登の魅力と地域の力を伝えるブースが多数出展されます。
・能登の特産品・復興支援商品が購入可能
・無農薬野菜や新米をお得に購入できるコーナー
・1000円で1万円が当たる“福くじ”
・ワールドコインで5,000円分のコインがもらえる企画
・野菜の健康チェックコーナー
・脊椎調整の体験（500円）
・「問題解決」相談ブース など社会貢献型ブースが多数
地域の人・企業がつながる“参加するだけで支援になる”企画が盛りだくさんです。
当日のお買い物には、2,000円分のチケットが前売1,500円で購入可能！
入場無料チケットも、ご希望の方に差し上げています。
■音楽ステージでの生ライブも！
15時過ぎより、シンガー 奥土居美可 が登場。
会場を優しく包む歌声で、イベントをさらに華やかにします。
■能登への想いを込めた「マグロ解体ショー」
浅草橋「太鼓茶屋」の大将によるマグロ解体ショーも開催！
なんとそのマグロを能登へ持参し、現地で振る舞う予定とのこと。
当日の様子がライブ中継される可能性もあります。
■第1回「アネックス祭」へ、ぜひご参加ください！
今回が記念すべき第1回。
ちょっとしたハプニングも含めて楽しめる、温かいチャリティイベントです。
ぜひ会場へ足をお運びいただき、能登支援の輪を広げましょう。
チケット・無料入場券をご希望の方はお気軽にご連絡ください！
＜能登支援を目的としたチャリティイベント 「アネックス祭」＞
日時：11月16日（日）11:00〜18:00
場所：新宿アイランドタワー 地下1階 アクアプラザ（新宿区西新宿6-5-1）
起稿：奥土居美可
＜プロフィール＞
奥土居美可
アニメソングやCMソング、映画主題歌、ジャズまで幅広く活躍するシンガー 。玉置浩二、小泉今日子ら著名アーティストとの共演歴があり 、海外アーティストともレコーディングを重ねる。YouTubeチャンネル「Mica Okudoi TV」も開設している。
奥土居美可 オフィシャルサイト：http://micaokudoi.com/
■能登支援イベント「アネックス祭」
■能登支援イベント「アネックス祭」
