マイナ保険証への移行に伴い、従来の健康保険証は１２月２日から利用できなくなります。



マイナ保険証を持っていないという人はどうすればいいのでしょうか。



札幌市中央区のクリニックです。



マイナ保険証の利用者が夏ごろから急増しているといいます。



（クリニック・イン・ザ・モーニング 鳴海翠事務長）「７月以降は増えてきている。半数以上はマイナンバーカードです」





利用が広がっている「マイナ保険証」。医療機関や薬局に設置された読み取り機にカードを置いて本人確認が行われます。（クリニック・イン・ザ・モーニング 鳴海翠事務長）「保険情報がすぐわかるので、こちらとしても間違い入力がなく保険レセプト請求できるのがメリット」マイナ保険証への完全切り替えにより、１２月２日から使えなくなるのが、従来の健康保険証です。（阿部記者）「今後はマイナ保険証か資格確認書、どちらかの利用となります」マイナンバーカードを持っている人は、オンライン行政サービスであるマイナポータルやセブンイレブンのコンビニＡＴＭなどで保険証との紐づけが可能。一方、まだマイナンバーカードを持っていない人に対しては「資格確認書」が交付されて、当面の間、利用できることになっています。マイナ保険証についてマチの人はー（マチの人）「いつもマイナンバーカードは持ち歩いていないので、受診の時とか薬を貰う時だけ自分で入れなきゃいけないので忘れたら困る」（マチの人）「いまは（従来の）保険証を使っています。身分証として提出するときにマイナンバーカードを使っていた。（マイナ保険証に）抵抗はない」マイナ保険証について、注意点を専門家に聞きました。（ファイナンシャルファシリテーターズ 加藤桂子社長）「マイナンバーカードは１０年の有効期限があるが、電子証明書の有効期限は５年間なので、その有効期限が切れてしまうと使えなくなってしまう」マイナ保険証を使うための電子証明書は有効期限が５年のため、市町村の窓口で更新が必要になります。有効期限はカードの表面やマイナポータルから確認することができます。（ファイナンシャルファシリテーターズ 加藤桂子社長）「マイナンバーカードは基本的にこれから持ち歩く時代になる。慣れていない方も徐々に周りの人に聞きながら、使い方、登録して保険証として使うことを覚えたらいいのでは」１２月２日に迫るマイナ保険証への移行。医療機関の受診などに備えて準備が必要です。