「10年このままらしくてやばいwwww」アイドルグループ「my fav(マイファブ)」の園田一花(18)がXを更新。マイナンバーカードの証明写真が話題になっている。昨年3月の投稿を引用リポストし「終わった」とコメント。引用したのは「【実績解除】マイナンバーカードをアー写にする♡ 成人したから10年このままらしくてやばいwwww」と綴り、マイナンバーカードを紹介した投稿。カードの写真は、ツインテールでアイドルらしい1