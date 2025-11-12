プロ野球のフリーエージェント（ＦＡ）資格を持つ選手の申請期限を迎えた１１日、日本ハムの松本剛外野手（３２）、楽天の辰己涼介外野手（２８）が権利の行使を表明した。

海外ＦＡ権を保有していた楽天の則本昂大投手（３４）も同日までに申請を済ませたと球団が明らかにした。

２０２２年パ・リーグ首位打者の松本剛は球団を通じ、「ありがたい提示をしてもらった」と契約延長を打診したチームに感謝を示しつつ、「他球団の評価を聞いてみたく、この決断に至った」としている。辰己は楽天モバイルパーク宮城で報道陣の取材に対し、米大リーグ挑戦について「諦めたわけではない」とした上で「必要としてくれるチームがあるとか、行使した上で考えたい」と話した。

一方、動向が注目された阪神の近本光司外野手（３１）はこの日、国内ＦＡ権を行使せず、残留すると表明した。複数年契約で合意した。

中日の柳裕也投手（３１）もＦＡ権を行使せずに残留すると表明。ナゴヤ球場で取材に応じ、「Ｂクラスが続いているが、チームに恩返しをしたい」と述べた。巨人の中川皓太投手（３１）、ＤｅＮＡの森原康平投手（３３）も行使せずに残留することが、両球団から発表された。