¹â»ÔÆâ³Õ¡¢¶Ã°Û¤Î¡È»Ù»ýÎ¨80%Ä¶¤¨¡É¤â¡ØÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ù¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î? ÆâÉô»ö¾ð¤òÅ°ÄìÄ´ºº
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¸®ÊÂ¤ß¹¥Ä´¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öáã¤ì¤ë¡¼!¡×¹â»Ô¼óÁê¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡È¥í¥Ã¥¯¡É¤Ê¿ÀÂÐ±þ¤¬ÏÃÂê
¡ØÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Ù¤ÎÆâÉô»ö¾ð
¡Ö³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í¹â¤¤¿å½à¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï80%¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤â¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï2001Ç¯°Ê¹ß¤Ç¾®Àô½ã°ìÏºÆâ³Õ¤Î¼¡¤Ë¹â¤¤¡£
¡¡¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÍ¹À¯Ì±±Ä²½¡Ù¤ä¡Ø¼«Ì±ÅÞ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤¹¡Ù¤Ê¤É¹ñÌ±¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¼Â¼Á¡¢»Ë¾å1°Ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡°ìÊý¤Ç¤³¤ó¤ÊÀ¼¤â¡£
¡Ö¤³¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿®ØáÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Èµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÁØ¤¬Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï?¡×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë
¡¡À¤ÏÀÄ´ºº¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½¸·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÌµºî°Ù¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÀ¸À®¤·¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓ¤À¤È¤½¤â¤½¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁØ¤¬Â¿¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ÇÅÅÏÃ¥¢¥ó¥±¡¼¥È´·¤ì¤·¤¿ÁØ¤ËÊÐ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²óÅúÎ¨¤Ï³Æ¼Ò37%Á°¸å¤È¤¤¤¦Äã¤µ¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤ÎÃæ¿È¤Ï¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÈÂà¿¦¸å¤Î²Ë¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤ä¡È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¤¤¿Í¡É¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤Î»Ù»ý¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¶Ë±¦Åª¤Ê»×ÁÛ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤¦¤·¤¿»Ù»ýÁØ°Ê³°¤Ë¤â¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¿Íµ¤¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ã¼Ô¤äÃæ´ÖÀ¤Âå¤Ï¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ËÅú¤¨¤ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡È¥Ý¥¤³è¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ç¤â¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï¸®ÊÂ¤ß¹âÉ¾²Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£SNS¤Ç¤â³èÆ°²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î¹âÉ¾²Á¤âÂ¿¤¤¡£ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Î»Ù»ýÎ¨Ä´ºº¤Ï¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤Ï¤³¤Î¹âÉ¾²Á¤Ë¡Ö¹ñÌ±¤Ë¼õ¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈéÆù¤á¤¤¤¿¤³¤È¤ò»¨»ï¤Î¼èºà¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¨¡¡£
¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ÏÊóÆ»³Æ¼Ò¤È¥Í¥Ã¥È¤ÎÁÐÊý¤Ç»Ù»ýÎ¨¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï2³ä¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¹ñÌ±¤«¤é¤Î»Ù»ýÎ¨¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¤¡£Â¾¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤â¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤³¤Î»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ï¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤ÎÈ¯ÂÅö»þ¤â»Ù»ýÎ¨¤Ï80%Ä¶¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¤¿¤À¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¸½¾ì¤Î»Îµ¤¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤Î´Ö¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤äµÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸º¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤òÍ¸À¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Ù¤¡£¥À¥é¥À¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»Ù»ýÎ¨¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×