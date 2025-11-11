鹿島が後場カイ気配スタート、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

鹿島<1812.T>が後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を２兆９５００億円から３兆円（前期比３．０％増）へ、営業利益を１５９０億円から２０２０億円（同３３．０％増）へ、純利益を１３００億円から１５５０億円（同２３．２％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を５６円から７６円へ引き上げ年間配当予想を１３２円（前期１０４円）としたことを好感した買いが流入している。



大型工事を中心とした順調な進捗により、土木・建築両事業で売上高及び売上総利益率が向上していることが要因。また、国内関係会社で建設事業の順調な進捗に加えて、不動産販売事業の収益性が向上していることも寄与する。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高１兆３７２９億円（前年同期比３．９％増）、営業利益１０８６億７２００万円（同２．３倍）、純利益７７３億２８００万円（同２．２倍）だった。



出所：MINKABU PRESS