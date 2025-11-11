タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が11月11日、放送。今回は、愛知県一宮市にある焼き肉店が紹介されます。

【写真】このボリューム感で190円はヤバイ「とんちゃん」！ “肉塊”リブロースも！

同店では、平日昼に「焼肉ランチ」（1580円）を提供。自家製のみそダレで味付けした鶏モモ、国産牛のハツ（心臓）、豚バラ、国産・和牛の牛ホルモン、とんちゃん、和牛カルビといったバラエティー豊かな6種、約14切れの肉が味わえるのが特徴。

単品メニューでは、「筋肉（和牛のカルビ）」（900円）や「上腕二頭筋（ウデ）」（800円）、自家製みそダレを合わせたホルモン「とんちゃん 1人前」（190円）などが人気。このほかサイドメニューも充実しており、契約農家から直送された山形県のブランド米「つや姫」を使った「特大ライス」（290円）、鶏がらスープと辛口みそ、卵が決め手の「テグタンスープ」（590円）、牛テールを3度湯煎してアクを抜いたあと、圧力鍋で煮る「テールスープ」（1000円〜）などもあります。

10キロのランニングを毎日続け、「妥協したら終わっちゃう」というポリシーを持つ店主の魅力も紹介されます。

番組では、大阪府大阪市にあるフレンチ「Giro」の最新映像も放送されます。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、お笑い芸人の出川哲朗さん、タレントの山口もえさん、女性アイドルグループ「超ときめき・宣伝部」の菅田愛貴さんと吉川ひよりさんがゲスト出演します。