¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¸µºÊ¡¦ÈþÆà»Ò¡Ö¤Ê¤ó¤È»ä¡Ä¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÊó¹ð¤Ë¾×·â¡¡£´²ó·ëº§¤â¡ÖÀä»¿ºÛÈ½Ãæ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤ÆÏÃÂê
¡¡¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¡×¤³¤ÈÎÓ²¼À¶»Ö¤µ¤ó¤Î¸µºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈþÆà»Ò¤¬¡¢½÷Í¥¶È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÆà»Ò¤Ï£±£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¡ã¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¤Ã¡ª¡ª¡ä¤Ê¤ó¤È»ä¡¢ÈþÆà»Ò¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤ÈÈà»á¤ÎÄï¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÉã¿Æ¤¬Íí¤à¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥í¥É¥í»Í³Ñ´Ø·¸¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Á´£±£²ÏÃ¡¢ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡¡»ä¤Ï¡ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê·ëËö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¡¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢·àÃæ¤Ç±éµ»¤¹¤ë»Ñ¤â¥¢¥Ã¥×¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÈþÆà»Ò¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡×¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±éµ»¥ª¥Õ¥¡¡¼Íè¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈþÆà»Ò¤Ï²ð¸î»ÜÀß¤Î²ð¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿£²£°£±£±Ç¯£²·î¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÀÜ¹ü±¡¤ÇÆ¯¤¯À¶»Ö¤µ¤ó¤È¿·Ç¯²ñ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Ìó£²¤«·î¸å¤Ë·ëº§¡££±£³Ç¯£´·î¤ËÎ¥º§¡£¿ÍÀ¸¤Ç£´²ó·ëº§¤·¡¢£±£¸Ç¯£±£±·î¤ËÂè£¸»Ò¼·½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ£¸»ù¤ÎÊì¤Ë¡££³ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤È¤Ï£²½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢£±£°·î£¸Æü¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤Ç¡Ö¤¨¤Ã¤È¡¢º£Àä»¿ºÛÈ½Ãæ¤Ç¡Ä¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¹¤´¤¯¡¢¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£