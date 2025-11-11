NYダウ： 47,368.63 △381.53 （11/10）

NASDAQ： 23,527.17 △522.64 （11/10）

1.概況

前日の米国市場は主要3指数が揃って上昇しました。米連邦政府機関の一部閉鎖の解除に向け、議会での歩み寄りが好感され主力株が買い戻されました。エヌビディア［NVDA］などが大幅高となるなど、前週に軟調に推移したハイテク株が買われました。





2.経済指標等

主要な経済指標の発表はありませんでした。

3.業種別動向

S＆P500の業種別株価指数では、全11業種のうち8業種が上昇しました。情報技術が2.7%高でセクターの上昇率トップとなりました。続いて、コミュニケーション・サービスが2.5％高となったほか、一般消費財・サービスと素材が1％台の上昇となりました。一方で生活必需品や不動産、公益事業が1％未満の下落となりました。

4.個別銘柄動向

ダウ平均構成銘柄は30銘柄中20銘柄が上昇しました。エヌビディア［NVDA］が、前週末に台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング［TSM］に増産依頼をしたと伝わったことが好感され、5.8％高で構成銘柄中の上昇率トップとなりました。マイクロソフト［MSFT］やアマゾン・ドットコム［AMZN］などが1％台後半の上昇となりました。一方で、プロクター・アンド・ギャンブル［PG］が1.0％安で下落率トップとなりました。



ダウ平均構成銘柄以外では、前週に約11％下げたパランティア・テクノロジーズ［PLTR］に買い戻しが入り、8.8％高となりました。またイーライ・リリー［LLY］はアナリストの投資判断と目標株価の引き上げを材料に4.6％高で反発となりました。一方で、肥満治療薬開発のスタートアップであるメセラ［MTSR］は、同社を巡ってノボ・ノルディスク［NVO］とファイザー［PFE］の買収合戦が繰り広げられていましたが、同社はファイザーによる買収に合意し、ノボは撤退を決定したと伝わり、14.8％安となりました。

5.為替・金利等

長期金利は、0.02%高い4.11％となりました。11日朝のドル円は154円台前半で推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

米国市場は主要3指数が揃って上昇し、中でもハイテク株の上昇が目立ちました。これを受けて、日本市場も買いが優勢でのスタートが予想されます。決算発表も大詰めを迎えており、中でも本日は大引け後にソフトバンクグループ（9984）やソニーグループ（6758）の決算が控えており、ハイテク株高を後押しする材料となるか注目されます。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部