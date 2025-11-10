俳優・仲里依紗さんが出演する日産「ルークス」の新CMが、2025年11月1日（土）から全国で放映スタートしました。CMのキーワードはズバリ“見えルークス”。新たに搭載された先進安全機能「フロントワイドビュー」を中心に、仲さんが軽やかにドライブを楽しむ姿が描かれています。

新機能「フロントワイドビュー」で、“見える”安心をドライブに！

新型ルークスに搭載されたインテリジェント アラウンドビューモニター「フロントワイドビュー」は、日産の軽自動車として初めて採用された視界サポート機能。見通しの悪い交差点や曲がり角でも、運転席から見えない左右の様子を広角映像で確認できるため、安心して運転できるのがポイントです。

CMでは「角の先まで、見えルークス」「すれ違いも、いけルークス」「毎日気分が、あがルークス」など、リズミカルなフレーズに乗せて仲さんが街を颯爽と走り抜けます。

狭い道でのすれ違いもスムーズで、思わず「よっしゃ！」と笑顔を見せるシーンも印象的。運転の不安から解放され、毎日がちょっと楽しくなる――そんなドライブのワクワク感を伝えています。

「かどまる四角」がかわいい！仲さんが語るルークスの魅力

撮影を終えた仲さんは「まず見た目がかわいい！ “かどまる四角”の丸っとしたデザインにグッときました！」と笑顔。さらに「後部座席がすごく広くて足を組めるくらい！ テーブルもあって、移動中の食事にも便利」と実際に乗って驚いた様子を語ります。

また、「見えないところも見えて、まるで魔法みたい！ これまでの常識を覆すクルマだなと思いました」と「フロントワイドビュー」の新機能を絶賛。「これがあれば、あまり運転しない方でも安心して楽しいドライブができると思います」とコメントしました。

軽とは思えない上質感と安心感

新型ルークスは、軽自動車とは思えない開放感あふれるインテリアも魅力。12.3インチの統合型インターフェースディスプレイを搭載し、上質でシームレスな空間を演出。

車体下の映像を生成する「インビジブルフードビュー」、車両の周辺状況を3D映像で確認できる「3Dビュー」など、見えない部分を「見える化」する最新技術も詰め込まれています。

CM＆スペシャルサイトも公開中！

仲さんの“見えルークス”ポーズにも注目の新CMは、日産公式YouTubeチャンネルとスペシャルサイトでも公開中です。

「見えルークス！」篇（30秒）



「見えルークス！あがルークス！」篇（15秒）



「見えルークス！ひろがルークス！」篇（15秒）



スペシャルサイト：https://www2.nissan.co.jp/SP/ROOX/SPECIAL/

仲里依紗さんの明るい笑顔とともに、“見える安心”が広がる新型ルークス。次の週末、ドライブしたくなりますね！