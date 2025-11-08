「コメが足りない」という不安感から、かつてないほどの米価高騰へと発展した"令和の米騒動"。

待ち望まれた「新米」が出回り始め、農林水産省からも去年の１割近くにあたる約63万トンの増産になるとの見通しが発表された。このことから、今年は「コメは十分足りるだろう」との見方が広がっている。

一方で、新米が出回ってもコメの価格は「高止まり」と言える状況が続いている。

高温や水不足が続いたが、「今年のコメ」は本当に増産されたのか？日本テレビは、生産者と直接つながる二つの企業と協力し、172の生産者から「ナマの声」を集め、分析した。

生産者の「ナマの声」を集めるにあたり、協力を仰いだのは、生産者から直接、農水産品を購入できる直販サイト「食べチョク」と、農業の総合情報サイト「マイナビ農業」だ。日本テレビの聞き取りと合わせ、全国172の生産者の声を集めることができた。

■今年のコメ「本当に増える？」に生産者は…

まず、今年のコメの収穫量について。

最も多かったのが「昨年と比べて10％増える」という回答で、53件。「20％増」は13件、「30％増」も8件と相当数あった。中には「お米が高く売れそうだと思い、今年は増産した」として昨年より収穫量が「50％増える」とする生産者もあった。

結果、「収穫量が増える」との回答は合わせて83件と、全体の半数近くに上った。「昨年とほぼ変わらない」という回答も44件と多かった。

一方で、高温被害などで「収穫量が減る」という回答もあったが、34件にとどまった。集まった声からは、水をかけ流すなどの「暑さ対策」に力を入れたり、耕作面積を増やしたりといった生産者の対応により「増産」につながっていることが読み取れた。

■流通量を決める「コメの品質」、今年は？

ただ、収穫量が多かったとしても、コメの「品質」が良くなければ、粒が小さかったり精米の時に割れてしまったりして、食用として流通するコメが結果的に少なくなってしまうということもある。

例えば、岡山県のある生産者によると、収穫量としては「昨年と変わらない」ものの、夏の暑さと9月の雨不足の影響で、コメ粒が小さいなどの品質低下が見られるという。

ただ、このコメの「品質」についても、「昨年と変わらない見込み」が88件と最も多く、「良くなる見込み」が33件、「昨年より悪くなる見込み」が25件、「わからない」が26件と、食用で流通するコメが極端に少なくなるような傾向は今回の調査では見られなかった。

今年の夏頃、東北や北陸で雨不足による一部地域への「渇水」がコメに及ぼす影響も心配されたが、東北と北陸の生産者、49件の回答をみてみると「昨年より悪くなる見込み」は6件、「昨年と変わらない」 24件、「良くなる見込み」9件「わからない」10件と突出した落ち込みは見られなかった。

調査に協力したマイナビ農業の責任者、横山拓哉さんも「面積あたりの収穫量も昨年よりは改善している」として、今年のコメの流通量は増えるだろうと分析する。

■コメ流通量「増」でも“引き続き”価格は昨年の2倍以上

一方、「今年の供給が十分そうである」ことが「価格の低下」へつながっているかというと、そうとも言えない状況であることが、生産者172人の回答から浮かび上がってきた。

直販を行っている生産者に5キロでのコメの販売額を聞いた。

結果、3000円未満は7件、3000円台は35件、4000円台は64件、5000円台が18件、6000円以上が25件、その他が23件となり、4000円台が最も多かった。4000円台64件のうち、32件は4500円以上だった。

2000円前後だった、2年前の同時期のスーパーでの平均販売価格（農水省発表）と比べると、2倍以上の水準の価格帯が最も多いことになる。

こうした今のコメ価格を生産者はどう捉えているのか？

最も多かったのは「適正価格になった（5キロ7000円で販売した長野県の生産者）」という受け止めだ。「スーパーなどでは5キロで4000円前後が、現在の物価状況で農業が続けていける最低ライン（5キロ4000円程度で販売・三重県）」という声や、「現在の買取価格で十分。これ以上は消費者の皆様の負担にしかならない。（5キロ4080円で販売・佐賀県）」などの声があがった。

また、「賃金水準が上がっているのに、これまで安すぎた米価の値上がりばかりが話題にされるのは異常（新潟）」、「今までの安ければいいという考えではなく、生産者を守るという観点から、ある程度、高くても買ってください（福岡）」と消費者へ理解を求める声も多くきかれた。

JAや卸売業者への60キロの販売価格も聞いた。

農水省発表の去年10月の卸売業者への取引価格の平均は60キロで2万3820円だが、今年はその水準にあたる2万〜2万5000円はわずか8件。（2万未満5件）

一方で、2万5000〜3万円未満は16件、3万〜3万5000円未満は79件、3万5000〜4万円未満は20件、4万〜5万円未満は10件と、（5万円以上7件、その他27件）ボリュームゾーンが1万円ほど上がっていることがわかる。

■コメ「十分」なのに、高止まりのワケ

なぜコメが十分にあることはわかりつつあるのに、高く取引されているのか？

マイナビ農業責任者・横山さんによると、今年の新米は「昨年の米不足から消費者としてはお米のありがたみもあり、購入したい気持ちが先行して需要が高い状態でスタート」している状態だという。

都内のコメ販売店は取材に対して「新米の出回り始めは激しい集荷競争になっていた」と語っており、コメを集める業者なども、こうした消費者の思いにこたえるべく、高値を提示してコメ集めに走ったことが予想される。JAや卸売業者が高値で購入したことで、スーパーなど小売りの店頭でも「高止まり」が続いているとみられる。

■コメ高止まりの状況に変化の兆し 今後「どこかで値下げの判断か」

ただ、今後は状況がややかわっていくことが予想される、と横山さんは見通す。

というのも、早くもコメが「ダブつき始めている」と見られるからだ。横山さんによると、備蓄米の放出もあり去年産のコメをさばききっていない卸売業者や小売業者もいるという。

さらに、価格の高騰を受けて国産米から海外のコメに切り替えた大手外食チェーンもある中、今年のコメが多く出回ることで、「JAなり卸なり小売りなり、誰かが身を切って安くしていくしかコメが流れない」状況がやってくると想定されるという。

つまり、どこかで値下げの判断がされると見込むが、タイミングとしては、生産者が来年、どれくらいの面積でコメを育てるかの情報が出回り始め、先の見通しが立ってくる年明け以降ではないかと見込む。横山さんは、店頭価格で5キロ3500円くらいまで下がるのではないかとの見通しだ。

一方、都内のコメ販売店の見立ては、年明け以降に価格が下がる可能性があるという点は同じだが、「特売などの一時的な値下げを除けば店頭価格で4000円を切ることはないだろう」という。「そこまで思い切って赤字をかぶるプレイヤーがいるとは思えない」「需要が落ちているわけではないので、今より少しでも価格が下がればコメは流れるだろう」と予想する。

今年の新米の収穫は終盤に近づいているが、コメの需給バランスと適正価格は、この先もずっと続いていく課題だ。生産者にとっても、消費者にとっても共通の願いである「ずっとコメが安心して食べられる未来」を作るためには、どういった政策やコメの購入行動が必要なのか。考え続けたい。