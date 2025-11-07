日東紡がＳ高カイ気配、今期最終利益予想の大幅な上方修正をポジティブ視◇ 日東紡がＳ高カイ気配、今期最終利益予想の大幅な上方修正をポジティブ視◇

日東紡績<3110.T>がストップ高の水準となる前営業日比１５００円高の９７８０円でカイ気配となっている。６日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の営業利益予想を従来の見通しから２０億円増額して１９０億円（前期比１５．５％増）、最終利益予想を２４５億円増額して３７５億円（同２．９倍）に引き上げた。最終利益予想は大幅な上方修正となっており、ポジティブ視した買いが優勢となっている。



東京都中央区において賃貸不動産として所有する土地と地上権を住友不動産<8830.T>に売却する。これに伴い、固定資産売却益として約３４１億円を特別利益として計上する予定。直近の業績動向も加味して業績予想を見直した。また、日東紡は未定としていた期末配当予想について、８６円５０銭とすると発表した。年間配当予想は１１４円（前期比８円増配）となる。今期の売上高予想は据え置いた。９月中間期の売上高は５７４億１２００万円（前年同期比８．２％増）、営業利益は９４億５４００万円（同２８．７％増）、最終利益は６８億７８００万円（同２７．１％増）となった。ＡＩサーバー向けの需要が継続し、低誘電特性を持つスペシャルガラスなどの販売が好調に推移した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS