ロブ・パーカー氏「4年で3回したら黄金期と認めるよ。それか3連覇」

ドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズを4勝3敗で制し、球団史上初のシリーズ連覇を成し遂げた。暴言により度々“炎上”しているロブ・パーカー氏が「大失敗まであと少しだった」などと発言。ファンの怒りを買っている。

米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組「MLBナウ」に出演したパーカー氏は、同番組の司会を務めるブライアン・ケニー氏から「（ドジャースは）黄金期と言えますか？」と聞かれると、待ってましたとばかりにまくしたてた。

「ノー！ 黄金期ではない！ まずブルージェイズが自滅して、ドジャースにワールドチャンピオンを明け渡しただけだ。ロサンゼルスでやっていたパレードは北極で開催されるべきだった。ブルージェイズからドジャースへのクリスマスプレゼントだったからね」

思わず爆笑のケニー氏が「自滅した訳ではないですが、チャンスは何度もありました。でも、ドジャースが勝ったんですよ。9回にも11回にも本塁打を打ちました。ドジャースが勝ったんです」と否定するも、パーカー氏は「ノーノーノー。10億ドルの大失敗まであと少しだった。9回に本塁打を打ったが……オオタニが打ったのなら私は納得する。でも、あの場面でロハス託すことはできない」と首を横に振る。

さらに「3連覇するか、4年で3回制覇しないと黄金期とは言えない。ジャイアンツは2年に1回制覇していたが、あれは黄金期ではないだろ。2年連続制覇すらしていない」「4年で3回したら黄金期と認めるよ。それか3連覇。ヤンキースは1998-2000年まで3連覇した。あれは、黄金期だった」とどこまでも“認めない”姿勢を貫いた。

これにはファンも「アンチドジャース」「ロブは惨めなだけだ」「世界一の愚か者」「恥さらし」「常にドジャースの粗探しをしている」「嫌われ者が注目を集めたいだけ」「どうしようもない人」など呆れた様子だった。（Full-Count編集部）