トヨタが新「ハイエース」世界初公開！ 20数年ぶりの「全面刷新」ではシリーズ「4タイプ」のボディも設定？ 「ハイエース“コンセプト”」登場に200系ハイエース“在庫不足”で苦しむ販売店からも「待ちきれない」の声も

日本の商用車はこれで「大丈夫」！

2025年10月29日から開幕した「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」の会場で、大人気商用バン「ハイエース」の名を冠した参考出品モデル「ハイエース コンセプト」が登場し、大きな話題になりました。

前回の「JMS2023」で登場した小型バンコンセプト「カヨイバコ」が進化して、ラージ仕様には“ハイエース”の名称が付されたことに加え、ダイハツブースでは軽商用バン仕様までが並び、同シリーズが日本の商用車を大きく進化させる雰囲気を醸し出しています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“新たな”ハイエース」です！ 画像で見る（30枚以上）

現行型のハイエース（200系）は2004年に登場し、モデルライフは既に20年を超えています。

様々なボディサイズのモデルがあり、ユーザーの用途に合わせた選択ができるクルマとして根強い人気を誇っており、ロングセラーモデルとしては異例の長い納車待ちが続いている状態です。

そんなハイエースの新型モデルはどうなるのでしょうか。

海外では、既に後継モデルとして通称「300系」といわれるセミボンネット型のハイエースが登場していますが、国内仕様は長らくキャブオーバータイプ（エンジンを前席座席下に配置するワンボックス型）のままでした。

日本には4ナンバーという小型車規格があり、200系の現行ハイエース（4ナンバー仕様の標準タイプ）は、その規格サイズいっぱいに使った効率的な箱型ボディがもたらす広大な荷室空間が魅力です。

そのため現行ハイエースユーザーの多くは、国内仕様の次期型が300系のようなセミボンネット型へ変化するのを危惧していました。フロントノーズの分だけ積載量が制限されるからです。

今回の新たなハイエース コンセプトはどのような答えを出したのでしょうか。

最大の特徴であるボディスタイルは、現在の衝突安全性能基準に対応するため、キャブオーバー式を廃止しています。

しかし300系のようなノーズが明確に分かるものではなく、非常に短いボンネットを持ったセミキャブオーバー式へと変わっています。これならば、200系からの乗り換えでも違和感は少ないでしょう。

今回ボディサイズは公開されていませんが、開発者によると4ナンバー規格に収まるタイプの設定も検討しているというから、期待して良いでしょう。

ちなみにJMS2023版のカヨイバコは、「BEV（バッテリーEV：電気自動車）」だと発表されていました。

この点を懸念している方もいるかもしれませんが、今回のJMS2025版では、HEV（ハイブリッド車）など多彩なパワーユニットの搭載も想定もしていることを明らかにしています。

コンセプトと名乗っていますが、市販化に向けた準備が着々と進められていることをうかがえます。

ただセミキャブオーバーになったことで、現行ハイエースの大きな特徴である荷室長には心配な面も。

この点では、助手席シートを取り外しできるようにして、従来以上の荷室長を確保して対処しているようです。

8尺脚立や3m程度の長尺物も余裕で積める空間を確保し、さらにシートの配置を自由に決められることで、今まで以上の使い勝手を実現しているというから、現行ユーザーもひとまず安心して良さそうです。

しかもセミキャブオーバーへ変わったことで、着座位置も低くすることが出来ました。

現行型200系では、大きなトラックに乗るようにグリップをつかみながらステップをよじ登って「よっこいしょ」と座席に座るスタイルでしたが、ハイエース コンセプトは、一般的な乗用車ライクな着座位置で、乗り降りが楽になっているのが見て取れます。

またハイエース コンセプトでは、Bピラーレスの構造を採用しているのにも目が行くはず。

助手席ドアと助手席側スライドドアを開けると、大きな開口部が現れます。この構造は、往年の名ミニバン「アイシス」と同じようにも見えました。ぜひこのままのカタチで市販化してほしいものです。

そして会場には、ハイルーフでホイールベースをさらに延伸したハイエース コンセプトも同時に展示されていました。

こちらは車内でオンライン診療ができるように想定されており、助手席ドア内蔵のLEDには、診療順が表示されるという機能的な一面も。

ハイエースは医療や福祉の分野でも活躍するクルマですが、メディカルムーバー的な進化を遂げていくと、将来的に「ハイメディック」（トヨタ救急車）が大きく進化する可能性もあります。

救急搬送中に医師からオンラインで指示を仰いだり、救急車が過疎地域での診療所代わりになったりする可能性も期待させる仕上がりでした。

さらに、ハイエースよりもひと回り小さい商用車「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」では、様々な大きさのカヨイバコが存在することも明らかに。

小さなカヨイバコ（カヨイバコ-K）はダイハツが、大きなカヨイバコはトヨタが作り、使い方に合わせたクルマの提供ができるようになると、物流のラストワンマイル配送がさらに高効率で行えるようになるのではないでしょうか。

ハイエース同様に、カヨイバコシリーズにも期待大です。

ちなみにこの4タイプは名前こそ変えられているものの、みな基本的に同じデザインモチーフを用いているので、市販化される際にはまとめて“ハイエース”シリーズを名乗るのかもしれません（軽版は「ハイエース ミニ」!?）。

※ ※ ※

筆者（赤羽馬）はJMS2025開幕直後、ハイエース コンセプトをウェブのニュースで見たというトヨタ販売店の営業マンから、さっそく「コレそのまますぐ出して欲しい」との声を聞きました。

SNSなどでも多くの反響が集まっており、ユーザーの“新型ハイエース”への期待の高さがうかがえるところです。

現行型と同様に、次期型ハイエースも長いモデルライフが想定されます。

十分な造り込みを経て登場することを徹底して欲しいところですが、是非ハイエース コンセプトへ織り込んだ、様々な機能やサプライズも、新型モデルに生かしてほしいところです。