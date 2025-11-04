「MLBで1球も投げていない男になぜ3億2500万ドルも払うのか？」

ドジャース・山本由伸投手は1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦の延長11回を締め、胴上げ投手になった。シリーズ3勝の活躍でMVPを受賞。歴史的な活躍に日米問わず称賛の声が殺到する中で、過去の発言がまたも“蒸し返される”事態になった。

山本は今季開幕投手を務め、30先発で12勝8敗、防御率2.49、201奪三振の好成績を残した。4月と9月には月間最優秀投手を受賞。そしてポストシーズンでは、計6試合に登板して5勝1敗、防御率1.45、37回1/3を投げて33奪三振、WHIP0.78。ワールドシリーズ史上13人目のシリーズ3勝を挙げた。

大舞台で光り輝く投球を見せるたび、話題を呼んだのがアスレチックス、アストロズなどでプレーしたジョシュ・レディック氏の過去の発言だった。2023年オフ、山本はポスティングシステムでメジャーに挑戦。ドジャースは投手史上最高額となる12年総額3億2500万ドル（約500億円）で契約を結ぶと、レディック氏はX（旧ツイッター）で「MLBで1球も投げていない男になぜ3億2500万ドルも払うのか？」と指摘していた。

当時からこの意見には賛否分かれる反応があったが、レギュラーシーズンやポストシーズンで好投するたびにレディック氏の発言が蒸し返された。ワールドシリーズ第2戦で完投した直後、地元メディア「ドジャース・ネーション」のダグ・マッケイン記者は「ワールドシリーズで（複数試合）完投できるからだよ、この愚か者が」と改めて反論していた。

そして第6戦前後からレディック氏のアカウントは鍵垢に。それでも米ヤフースポーツは第7戦後に「これ以上的外れな意見ある？」と振り返り、山本の快投を称えていた。（Full-Count編集部）