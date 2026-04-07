エレコム株式会社は、リモコンで簡単に切り替えながら、1つのディスプレイで映画やゲームを楽しめる、最大4台のHDMI機器を接続可能なHDMI切替器を4月中旬より発売する。本製品は最大4K60Hzに対応し、高精細な映像を楽しめる。映画や音楽、テレビ番組などのコンテンツを上質なサウンドで楽しめるだけでなく、ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続にも対応している。ディスプレイやテレビの周辺に設置しても場所を取