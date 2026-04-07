お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（53）が6日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。持病について語った。同番組には、東京NSCで同期の「東京ダイナマイト」ハチミツ二郎と出演した。トーク中に咳き込んだ二郎の様子を見て、品川は「俺、咳喘息なのよ」と告白。「1回咳が出だすと止まらなくなる」といい、一度、今年の元日に風邪で39・5度の熱が出たが、2月末頃から咳が出始めたことで、再び