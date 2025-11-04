Image: Wongsakorn 2468 / Shutterstock.com

Samsung（サムスン）のモバイルOS、One UI。その最新版、Android 16をベースにしたOne UI 8が、端末モデルごとに順次配布中です。

One UI 8は、今夏に発売されたSamsung Galaxy Z Fold7/ Z Flip7と、一部のGalaxyタブレットで先行して利用できていましたが、今回の配布で既存モデルにも対応が拡大されました。

One UI 8のモデルごとの配布時期は、公式サイトで確認可能。今年のフラッグシップであるGalaxy S25シリーズは、（キャリアによっては）すでにアプデ配布が始まっており、もうインストールして使っている人もいるはず。

一方で新しいOSアプデがくるということは、古い端末にとっては対象が外れる時期が来た、または近づいているということ。

「限界端末」は？

現在、SamsungはOSアップデート7年保証を掲げています。が、7年保証されているのは昨年リリースのGalaxy S24シリーズから。その前は5年から6年でした。

今回One UI 8（Android 16）の保証対象外となったのは、Galaxy S21シリーズやGalaxy Z Flip3/ Fold 3など（セキュリティアプデは来年まで継続）。また、今年が最後のアップデートとなるギリギリ状態＝「限界端末」は、Galaxy S22シリーズやGalaxy Z Flip4/ Fold4など。

OSアプデ対象外・限界端末ユーザーは、買い替えを検討してみましょう。セキュリティアプデが切れる前には買い替えよう！

Source: Samsung