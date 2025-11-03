41年の感謝を胸に《ANAクラウンプラザホテル大阪、閉館セレモニー》

41年の歴史に幕を下ろした「ANAクラウンプラザホテル大阪」。2025年10月15日、昼下がりの柔らかな光に包まれたロビーで、閉館セレモニーが静かに始まりました。北新地らしくシャンパンで乾杯！ロビーには、ホテル大阪の歴史を語るパネルが並び、多くの方が思い出に浸りました。軽食やスイーツもふるまわれ、パーティーのようでした。長年この場所を愛したお客様やスタッフの笑顔があふれた、閉館セレモニーの様子をご紹介します。

感謝を込めた氷の彫刻アート



氷の彫刻アートには「Thanks」の文字。

ライトに照らされて輝く姿が印象的で、長年の感謝の気持ちが伝わるようでした。

谷口愛季が『週刊少年チャンピオン』表紙に登場！特典付きで10月16日発売

乾杯用に、フランス・ランスの老舗メゾン「G.H.マム」が選ばれました。

祝杯には、フランス・ランスの老舗メゾン「G.H.マム」が選ばれました。

1827年創業の名門シャンパンとして、F1の表彰台など世界中のセレモニーでも愛されている銘柄。

人生の節目や新しい門出を祝う一本として知られ、

閉館という特別な瞬間にふさわしい華やかさと気品が感じられました。

静かに歴史を見送る、ボランジェの泡



会場には「Bollinger（ボランジェ）」など、節目の場にふさわしいシャンパンも用意されていました。

ホテルの長い歴史を労うように、グラスの中で泡が静かに輝いていました。

会場には華やかな軽食やスイーツも並びました。



フィンガーサイズのサンドイッチにはレタスとハムが挟まれ、カナッペにはサーモンやキャビアがのっていました。

ホテルらしい上品な彩りと、温かなもておもてなしを感じました。



スイーツには、いつもビュッフェでいただいていた、大好きなフィナンシェもありました。これが最後だと思うと、急に寂しくなりました。

41年間のホテルの歴史を語るパネル展示



会場には、ホテルの歴史を振り返るパネルも展示されていました。

開業当初の客室や外観の写真が並び、長年にわたって大阪の街とともに歩んできた軌跡を感じられる展示でした。

ホテルを支えたスタッフの方々が並ばれていました。



お世話になった方々の最後の瞬間に立ち会えたことを誇りに感じます。

最後の宿泊のお客様の退館を確認後、セレモニーが始まりました。



最後の宿泊のお客様が退館されるのを待ち、セレモニーが始まりました。

ANAクラウンプラザホテル大阪らしい、一人ひとりのお客様を大切にするホスピタリティーを感じました。

大阪全日空シェラトンとしてホテルが生まれ、大阪の玄関口として、国内外から訪れるお客様を静かに、そして誠実にお迎えしてきたホテルの歴史が語られました。

白木優至総支配人から皆様への謝辞

セレモニーにはスタッフだけでなく、OBの方々、ホテルを愛したお客様も駆けつけられました。

白木優至総支配人は

「今日もお客様から、結婚式や家族での食事など、このホテルの思い出を語っていただきました。

レストランも最後まで満席。

多くのお客様に、この北新地で愛されていたことを改めて感じました。

そして、我々のホスピタリティーが社会に役立たせていただいていることを感じました。

そして、我々スタッフは最後まで幸せだったと感じました。」

と述べられました。

そして、最後までこのホテルで明るく働いてくれた151人のスタッフへの感謝の言葉が述べられると、

会場全体が温かな拍手に包まれました。

41年にわたりこの場所を支え続けた人々への敬意と感謝が込められた、心に残る瞬間でした。

北新地らしく華やかにシャンパンで、最後の乾杯！



「41年間、ANAクラウンプラザホテル大阪を愛してくださいましたお客様、

ここにお集まりの皆様のますますのご繁栄を祈念しまして、

ただいまをもちましてANAクラウンプラザホテル大阪は閉館いたします。乾杯。」

白木総支配人の力強い言葉とともに、

北新地らしく華やかにシャンパンで乾杯。

温かな拍手と笑顔に包まれながら、41年の歴史に静かに幕が下りました。

温かな拍手に包まれて



乾杯の後、スタッフの皆さんがロビーに花道を作り、一人ひとりのお客様を丁寧にお見送りされました。

笑顔と拍手に包まれながら、このホテルを愛した多くの方々がゆっくりと退館。

41年の歴史が静かに、そして温かく締めくくられました。

笑顔の挨拶とともに・41年の歴史に幕が下りて



スタッフの皆さまが見送る中、白木総支配人が深く一礼されました。



そして、感謝の気持ちを込めて両手を高く掲げられました。

その笑顔には、41年間ホテルを支えてきた誇りと温かい想いが込められているようでした。



多くの方が見守る中、ロビーのドアが静かに閉まり、41年の歴史に幕が下りました。

感謝を込めて

ANAクラウンプラザホテル大阪が、皆さまの心にいつまでも温かな記憶として刻まれ、

スタッフの皆さまの新たな門出が素晴らしいものとなりますようお祈り申し上げます。

そして、少し遅れて届く卒業アルバムのように、

この場所での思い出を穏やかな気持ちで振り返っていただけたら嬉しいです。

この瞬間に立ち会えたことを、心より感謝申し上げます。

この日を見届けた一人として、静かに心に刻みました。

■ANAクラウンプラザホテル大阪

《2025年10月15日閉館》

大阪府大阪市北区堂島浜1-3-1

取材協力 ANAクラウンプラザホテル大阪