“飲み放題”の温泉宿はなぜ生まれたのか　400年の歴史を誇る福島・高湯温泉、老舗旅館の挑戦

洒落たバーラウンジで、ワインや地酒が飲み放題――。福島市の高湯（たかゆ）温泉にある『安達屋』は酒好きにうれしい、ラウンジでのフリードリンクサービスを行う遊び心満点の宿。ソムリエ、日本酒のきき酒師の資格をもつ専務がセレクトした酒を夕食時のみならず、ラウンジでも思う存分、味わえる。

お酒に特化し、ウエルカムドリンクもアルコールを多数用意

「フリードリンク」といってもアルコールはせいぜい2、3種類。コロナ禍の後は衛生管理の名目で、紙コップがスタンダードになった宿が多い中、安達屋のラウンジではバースタッフがグラスで飲み物サービスをしてくれる。優雅な気分に浸れる「大人のための宿」である。

安達屋の創業は慶長12（1607）年。400年を超える歴史がある。

クラシックと現代的な雰囲気をあわせもつラウンジ「Hetre （エートゥル）」

チェックイン後に通されるのは、ラウンジ「Hetre （エートゥル）」。「エートゥル」とは「ブナの木」を意味するフランス語。宿の裏山に広がるブナ林をイメージし、ダークブラウンを基調に現代とクラシックが融合した素敵な空間が広がっている。

福島県産ウイスキーなど地元のお酒が揃う

ウエルカムドリンクとして用意されているのは、ノンアルコールのフルーツスパークリング。さらにラウンジでは、ビールやフルーツフレーバーの赤・白のスパークリングワイン、ワイン、ウイスキー、ジン、焼酎など20種類弱をフリードリンクでサービスしている。カシスリキュールを使ったカクテル類やノンアルコールのワインもある。

ウェルカムドリンク

ビールはハイネケンと、キリンのプレミアムビール「ブラウマイスター」の2種類をサーバーからグラスに注ぐ。バーボン樽原酒をベースに赤ワイン樽などの原酒もブレンドした福島県産のブレンディッドウイスキー「963 メロウ ノーツ」、福島・塙町の大麦と水で造られた奥久慈塙（おくくじはなわ）蒸留所（塙町）の本格麦焼酎「水毬（みずまり）」など地ウイスキー・地酒も飲める。フリードリンクなのに無人ではなく、バースタッフが常駐し、ウイスキーを炭酸で割ったハイボールやキールなどの簡単なカクテルも作ってくれる。

リゾートカンパニーで経験を積み、実家の宿へ

安達屋の専務、菅野信幸さんは、国内外で多数のホテルなどを運営するリゾートカンパニーで料飲・調理部門などを経験した後の2019年、生まれ育ったこの宿に戻った。ソムリエ、日本酒のきき酒師の資格を持ち、さまざまな酒に詳しいことから、酒に特化したサービスが始まった。

「暗めの雰囲気の中、くつろぎの時間を過ごしてほしい」と空間作りにも気を遣い、スタッフのフルサービスにこだわっている。

フリードリンクは食前と食後に、午後10時までゆっくりと

フリードリンクの時間は、チェックイン後の午後3時〜6時の「アペリティフ（食前酒）タイム」。風呂上がりに1杯飲んで帰るのもいい。

夕食後の午後7時〜10時はバータイム。アペリティフタイムのスパークリングワイン、ワイン、カクテル類に加えて、夕食後に合う日本酒やハードリカー（アルコール度数の高い蒸留酒）をセレクトした。

ラウンジで飲めるお酒

「試飲会などで見つけたおいしい銘柄を提供」

具体的には、きき酒師がセレクトした「本日の日本酒」のほか、福島県川内村のnaturadistill（ナチュラディスティル）川内村蒸溜所のクラフトジン、奥久慈塙蒸溜所の本格麦焼酎「燈毬（ひまり）」、ウイスキーの「963 メロウ ノーツ」など。この宿の宿泊料金からして、フリードリンクでここまで出している宿はあまりないだろう。

「日本酒は、近年、国際的にも知名度をあげている大七（だいしち）酒造（福島県二本松市）のほか、試飲会などで見つけたおいしい銘柄をご提供しています」と菅野専務。

温泉旅館で「夕食後に飲みたいのに、飲める場所がない」という不満の声をよく聞くが、この宿ではラウンジのラストオーダーが午後9時30分。午後10時までゆっくり酒を飲むことができる。フリードリンクの酒以外にも有料で「山崎」や「白州」「響」「竹鶴」など国産ウイスキー、スコッチウイスキー、アイリッシュウイスキー、ブランデー、ジンなど約40種の銘柄がある。

福島・東北の地酒が20種以上、「日本酒ペアリングプラン」も

囲炉裏料理と合わせたペアリングプランも

夕食は旬の食材を炭火で楽しむ「囲炉裏焼料理」だ。食事処のリストには福島・東北セレクションの20種以上の日本酒、日本国内外の24種のワインが掲載されているほか、日本酒ペアリングのプランでは、料理に合わせて、福島が誇る蔵元の5種の酒を出す。

たとえば前菜の皿には『末廣酒造』（福島県会津若松市）の南国の果実を思わせる「末廣 純米大吟醸 夢の香」、お造りには『会津酒造』（福島県南会津市）のマスカットや白桃のような爽やかな香りの「山の井 天の川」、濃厚なクリームを使った伊達鶏リゾットには『磐梯酒造』（福島県磐梯町）の「磐梯山 特別純米酒 ひやおろし」をペアリングするといった具合だ。

リーデルやうすはり、酒器にもこだわる

酒を飲む酒器にもこだわっていて、食事処はもちろん、フリードリンクのラウンジでもワイングラスの老舗ブランド『リーデル』（オーストリア）を中心に『松徳硝子』（しょうとくがらす）」（東京・南千住）の極薄グラス「うすはり」ほか、厳選したグラスを使用している。香りやあじわいを楽しみ、酒の旨味を引き出す最高のグラスで飲めば、感動もひとしお。記念日に乾杯をするのもいいだろう。

ペアリングプランの宿泊者限定で、客室で楽しめる3種の酒に3種のつまみをつけた「飲み比べセット」を販売しているので、とことん飲みたい人はルームサービスも追加してみよう。

一脚一脚が違う家具！2024年にリニューアル、進化を続ける宿

2024年にリニューアルした客室

この宿でフリードリンクが始まったのは、2020年の1回目のコロナ騒動以降から。2011年3月の東日本大震災後に宿泊者を中学生以上に限定し、「大人のための宿」をコンセプトにしていたサービスを、さらに推し進めた格好だ。ハード面ではここ2年ほどでさらなる進化を遂げている。

なぜ、飲み放題を始めたのだろうか。

「自身もラグジュアリー旅館に泊まりに行くなかで『ふだんは体験できない非日常の体験をしてみたい』と感じ、『安達屋』のお客様にもホテルのクラブラウンジのような洗練された空間で素敵な体験をしていただきたいと思いました」と、菅野専務は説明する。

酒が飲めるラウンジは2024年3月にリニューアルオープン。1960年代のヨーロッパのアンティーク家具やアメリカの開拓時代に流行したアーリーアメリカン様式のチェアなどが置かれ、ゆったり過ごすのにちょうどいい。

「すべて同じ椅子を置くと、食堂のようになってしまいますから、一脚一脚違う家具をセレクトしています。お客さまからは一日中座っていたいとおっしゃっていただけます」と菅野専務は言う。

18室ある客室のうち、3部屋は2024年にリニューアル。2室の大きさを1室にした客室もある。

自然の造形美を生かした手造り露天風呂、混浴から男女別に

自然と調和した手造りの露天風呂

安達屋の風呂は、自然の景観を生かした湯船が独創的だ。館主が造園家と一緒に手造りした、遊び心漂う湯船で、土と草と曲がり木で造られた洞窟が自然景観と一体化している。

この風呂は以前は混浴だったが、2025年7月の工事で男女別にわけ、さらに「東湯」「西湯」という男女別の内風呂を整備した。川のような露天風呂はかつては浅めだったが、全ての場所で肩まで浸かれる深さに。ミルキーブルーのにごり湯は、加水、加温なしのかけ流し温泉で、適応症は慢性皮膚病や慢性婦人病、高血圧症など。

酒好きなら一度は訪ねてみたい宿である。

東湯

西湯

『高湯温泉』

吾妻連峰の中腹、標高約750メートルに位置する歴史ある温泉地。開湯は約400年前の江戸時代初期とされ、古くから「奥州三高湯」の一つとして湯治場として栄えてきた。泉質は白濁した硫黄泉で、美肌効果や疲労回復に優れる。2010年、「源泉かけ流し宣言」を発表し、すべての宿が加水、加温、循環を一切行わない100％源泉かけ流しでお湯を提供する。2025年10月現在、高湯温泉には5軒の旅館・ホテルが営業している。

『安達屋』

住所：福島市町庭坂高湯21

電話：024-591-1155

宿泊料金：1泊2食スタンダード1名2万3000円〜、デラックスタイプ1名3万2000円〜（1室2名利用時、消費税・入湯税込）

日帰り入浴：1500円（90分、10時半〜14時半、13時で受付終了）

文・写真／野添ちかこ

温泉と宿のライター、旅行作家。「心まであったかくする旅」をテーマに日々奔走中。「NIKKEIプラス1」（日本経済新聞土曜日版）に「湯の心旅」、「旅の手帖」（交通新聞社）に「会いに行きたい温泉宿」を連載中。著書に『旅行ライターになろう！』（青弓社）や『千葉の湯めぐり』（幹書房）。岐阜県中部山岳国立公園活性化プロジェクト顧問、熊野古道女子部理事。

