【ユニクロ新作】待ってたーーーッ！ エモかわ度100点♡「たまごっちUT」
来年、誕生から30周年を迎える「たまごっち」と【ユニクロ】グラフィックTシャツライン「UT（ユーティー）」のコラボコレクションが、2025年12月中旬より発売。「初代たまごっちのピクセルアートからインスピレーション」（公式オンラインストアより）を受けたという「たまごっちUT」は、エモかわ度100点と言えるかも。ミレニアル世代やZ世代など、幅広い層のハートをガッチリ掴みそうです。スタートダッシュで購入できるように、今のうちにぜひチェックして。
世代を超えて愛されそうなたまごっちT
【ユニクロ】「たまごっち UT / リラックスフィット」\1,990（税込）
“たまごっち”本体をフロントに大胆にデザインした、どこか懐かしさを感じるTシャツ。白地に鮮やかなブルーが映えてコーデのアクセントに。ジャケットやカーディガンのインナーとしても、存在感を発揮しそうです。ゆったりと着られるリラックスシルエットがこなれ感も演出します。
前も後ろもエモ可愛いデザインに胸キュン
【ユニクロ】「たまごっち UT / リラックスフィット」\1,990（税込）
ピクセルアート風デザインがファンのハートを鷲掴みにしそうなTシャツ。フロントには“まめっち”、バックに“たまごっち”の世界観を表現。前から見ても後ろから見てもエモ可愛いTシャツです。淡いパープルカラーが上品で、大人っぽく着こなせそう。
デイリー使いしやすいクールなデザイン
【ユニクロ】「たまごっち UT / リラックスフィット」\1,990（税込）
胸元のワンポイントデザインが特徴。“たまごっち”をさりげなくコーデに落とし込めて、遊び心もプラスできるTシャツ。クールなブラックカラーで大人コーデとの相性も良さそう。人気キャラクターたちが一列に並んでいる、バックデザインにも胸がキュンとトキメキそうです。
プレゼントにも◎ UTオリジナルのたまごっち
【ユニクロ】「UT オリジナルたまごっち」\2,990（税込）
UTコラボ商品は、Tシャツだけじゃなく“たまごっち”本体もラインナップ。シンプルながら印象的な赤と白の配色が特徴。ユニクロのロゴを連想するようなオリジナルのデザインが魅力的な“たまごっち”は、クリスマスプレゼントにも最適かも。
※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：mana.i