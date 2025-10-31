

ベーカリーレストランサンマルク 大元店 岡山・北区大元 10月30日

岡山市に本社があるサンマルクが倉敷芸術科学大学とコラボレーションです。市内のレストランを食と芸術作品が一緒に楽しめる「美術館レストラン」にリニューアルし、31日、オープンしました。

岡山市北区大元にある「ベーカリーレストランサンマルク 大元店」です。

店内には油彩画に、中庭などには色鮮やかなプロジェクションマッピングが。

メニューと一緒に配られるQRコードを読み込み、スマートフォンをかざすと動くものも。倉敷芸術科学大学芸術学部の五十嵐英之学部長が描いた絵画を中川浩一教授がAR、拡張現実上で動かした作品です。

新しい芸術体験の中で食を楽しんでもらおうと、サンマルクと倉敷芸術科学大学がコラボしてリニューアルしました。

（サンマルクホールディングス／野橋会京 執行役員）

「季節ごとに光とアートと音、そして料理を一緒に味わう、そういった最高のひとときを提供できれば」

（倉敷芸術科学大学 芸術学部／中川浩一 教授）

「レストランという日常の中にあるところに私たちの表現・作品がどういう形で参加して皆さんに届けられるかはすごく興味があるし、大きな挑戦だと思っています」

今後、作品を入れ替える予定で、倉敷芸科大の学生の作品も展示されるということです。