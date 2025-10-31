トヨタ新「”スライドドア”ワゴン」発表！ パカッと開く「2階建て仕様」の「タヌキ」！ 広びろ内装＆グルグルシート搭載の“豪華車中泊モデル”の「プロエース ヴァーソ」波国に登場

タヌキ登場！

トヨタのポーランド法人は2025年10月3日、現地で開催されたキャンピングカー見本市でミニバン「プロエースヴァーソ」の新たなキャンピングモデル「プロエース ヴァーソ タヌキ」を発表しました。

新タヌキ登場！

プロエースシリーズは、シトロエンやプジョー、フィアットなどを傘下にするステランティスグループが設計・生産した車両をトヨタの販売網で展開するOEM（相手先ブランドによる生産）車です。

ボディタイプはとても多彩で、そのうちの小型がプロエースシティ、中型がプロエース、大型がプロエースマックスという名で展開されます。プロエースシティとプロエースには、貨物用途の商用仕様のほか、快適性を高めた乗用仕様もあり、「ヴァーソ」というサブネームが与えられています。

そんなプロエースヴァーソを、ポップアップルーフのキャンピングカーに仕立てたのが今回発表されたプロエースヴァーソ タヌキです。

乗車定員はフル装備状態で5名。キッチンモジュールを外せば＋2名分のシートを追加できます。前席は回転機能が備わり、後席との対面モードが可能です。

ベッドはキャビンに2名分、ポップアップルーフに2名分。合計4名が就寝できます。

オプションアクセサリーを含めた装備は、1kWのIHクッキングヒーター、食器棚、シンク、10Lタンク2つ（清水・排水）、LEDアンビエントライト、59Lの冷蔵庫（冷凍室付き）、充電ポート（USBタイプA・タイプC）、最大1000W出力の230Vソケット、230Ahの予備バッテリー、200W ソーラーパネル、オーニングなど充実しています。

後輪はエアサスペンションとなっており、積載量に応じた安定性と快適な乗り心地を実現しているのも特徴のひとつ。就寝時の水平出しにも有効で、キャンプ地での設営を助けます。

展示車はブラックとオフホワイトのツートーンでコーディネートされ、落ち着いた雰囲気と上質感を演出していました。

注文はトヨタディーラーが窓口となり、改造は現地の事業社「AE Conversions」が手がけます。車両と架装の双方に、3年または100万kmのメーカー保証が付帯されます。