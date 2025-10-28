¡Ô¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤ò»Øº¹¤·¤Æ¡Ä¡ÕÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¸å¤Ë¸«¤»¤¿¡È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¥Ý¡¼¥º¡É¡ÖºÊ¤¬¸«¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¼þ°Ï¤ËÌÀ¤«¤¹¡ÈÅù¿ÈÂç¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë´Ø·¸¡É
¡¡Â©µÍ¤Þ¤ëÇ®Àï¤À¤Ã¤¿--10·î27Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë6-5¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£±äÄ¹18²ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤ò»Øº¹¤·¤Æ¡Ä¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÂçÃ«¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¸å¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¥Ý¡¼¥º¡×¡£»î¹ç¸å¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÂçÃ«¤â
¡ÖÂçÃ«¤Ï4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Ë²Ã¤¨Á´ÂÇÀÊ½ÐÎÝ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê³èÌö¤Ç¡¢½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµòÃÏ¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿1Àï¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ç2¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢ÇòÀ±¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡28Æü¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤ÇÅÐÈÄÍ½Äê¡£6»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤ó¤À¥²¡¼¥àÍâÆü¤ÎÅÐÈÄ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÀÕÇ¤´¶¤Î¶¯¤¤ÂçÃ«¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤³¤³¤«¤é2»î¹ç¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬Â³¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£ÂçÃ«¤Î¾åµ¡·ù¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Î°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£ºßÊÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤Î´¿·Þ¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤È°ì½ï¤Ë¡¢°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÀå¤ò½Ð¤·¡¢Î¾¼ê¤ò¥æ¥é¥æ¥é¤ÈÍÉ¤é¤¹"¥Ç¥³¥Ô¥ó¥Ý¡¼¥º"¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¸åÊý¾åÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹â¤¯¾å¤²"»Øº¹¤·¥Ý¡¼¥º"¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÏºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡¢°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¢0ºÐ¤ÎÌ¼¤é²ÈÂ²¤¬´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î"»Øº¹¤·¥Ý¡¼¥º"¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ËÅÙ¡¹¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤â¡ØºÊ¤ÈÌ¼¤¬¸«¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÍ¤ÎºÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¡×
¡¡Á°Æü26Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤Ï¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î"ÃçÎÉ¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É"¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1Àï¤ËÅ¨ÃÏ¡¦¥È¥í¥ó¥È¤ÇÍá¤Ó¤¿¡ÖWe don't need you¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎºÊ¤¬¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¤¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö²ÈÄíÆâ¤Ç¤Ï¥È¥í¥ó¥È¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ÀµÚ¤·¡¢²ñ¸«¾ì¤ÎÇú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤È¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î´Ø·¸¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂçÃ«Áª¼ê¤Î¾éÃÌ¤Ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬ÅÙ¡¹¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£"À¤³¦°ì"¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂçÃ«¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç´¶¤¸¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢Åù¿ÈÂç¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÁ´»î¹ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤Î"»Øº¹¤·¥Ý¡¼¥º"¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦ÂçÃ«°ì²È¡£À¤³¦°ì¤Î¾Î¹æ¤Ï¡¢¤¹¤°¤½¤³¤À¡£