²¬»³¸©Æâ¤Î¥¿¥¯¥·ー±¿ÄÂ¤¬¼Â¼ÁÃÍ¾å¤²¤Ø¡¡11·î27Æü¤«¤é½é¾è¤ê¤È²Ã»»¤Îµ÷Î¥¤¬Ã»¤¯
»ñÎÁ
¡¡Ãæ¹ñ±¿Í¢¶É¤¬²¬»³¸©Æâ¤Î¥¿¥¯¥·ー±¿ÄÂ¤Î²þÄû¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤«¤é¼Â¼Á¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ±¿Í¢¶É¤Ï¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¼Ô¤«¤é¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢±¿ÄÂ²þÄê¤Î¿³ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ±¿Í¢¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Î½é¾è¤ê±¿ÄÂ¤Î¾å¸Â¤Ï700±ß¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½é¾è¤êµ÷Î¥¤¬¸½ºß¤Î1.25km¤«¤é1.1km¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉáÄÌ¼Ö¤Î²Ã»»±¿ÄÂ¤Î¾å¸Â¤Ï¸½ºß¤ÈÆ±¤¸100±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç283m¤´¤È¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢250m¤´¤È¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¾è¤ê±¿ÄÂ¡¢²Ã»»±¿ÄÂ¤È¤â¤Ë¼Â¼Á¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¯¥·ー»ö¶È¼Ô¤¬Ãæ¹ñ±¿Í¢¶É¤Ë¿½ÀÁ¡¢ÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¡¢11·î27Æü¸áÁ°5»þ¤Ë½Ð¸Ë¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤«¤é¿·ÎÁ¶â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£