来年9月、道路交通法の改正により、生活道路の法定速度が時速60キロから30キロに引き下げられます。道幅の狭い道路での実態やリスクを取材。施行後の取締り方針について警察に聞きました。

【写真を見る】生活道路の法定速度が時速30キロに引き下げ 実態を調査…多くの車が30キロ超 警察が指導取締りを徹底へ

「ゾーン30」でも不安

午前8時の大分市の住宅街。道幅が狭く交通量が多いこのエリアは、周辺に小学校があることから、区域全体が最高速度30キロに規制される「ゾーン30」に指定されています。しかし、規制があっても交通事故への不安は解消できていないのが現状です。

（通学する高校生）「狭いので怖いです」「速度を落としてほしいです」

判田小学校 衛藤俊明校長：

「通行量が多く、車が結構速いスピードで通るので子どもだけだとちょっと心配。以前接触事故もあったので、もうちょっと速度を落としてほしい」

一方、大分市内の別の住宅街では、道幅が狭いにもかかわらず、最高速度が60キロとなっています。狭い道でも速度を出せる現行制度の矛盾。来年9月からこの状況が見直されます。

県警交通規制課 名倉英明課長補佐：

「中央線がなく、道路標識による速度規制もない生活道路は、現在は60キロで走行が可能です」

「来年の法改正後には、法定速度が30キロに引き下げられます。矛盾はなくなります。『こんなところで60キロでいいのか』と普通思いますよね。これがなくなるので必然的に30キロしか出せなくなります」

警察庁によりますと、歩行者と車の事故での致死率は、車の速度が30キロの場合、約10％ですが、50キロになると80％以上に上昇します。

このため、中央線や車両通行帯のない生活道路を対象に、法定速度が一律30キロへと引き下げられます。すでに速度規制がある道路は現行のままです。

名倉英明課長補佐：

「歩行者と車両の事故を見ると、車の速度が30キロを超えた場合に致死率が急激に高くなります。歩行者の多い生活道路の安全を確保するための改正です」

実態を調査、指導取り締まり徹底へ

実際に大分インター付近の生活道路で車の速度を計測していました。すると、多くの車が時速30キロ以上で走行し、最大で52キロに達する車も確認しました。

名倉英明課長補佐：

「生活道路での安全を確保する必要があるので、切符を切ったり、指導したり、必要に応じて指導取り締まりを徹底します」

一方、道路の整備も急ピッチで進められています。県道や一部の国道では、薄くなった白い中央線を計400キロにわたって優先的に塗り直す計画です。作業は来年8月中の完了を目指しています。

県道路保全課 柳井昭紀参事：

「ドライバーが混乱しないよう、まずは中央線を補修し、安全で安心して通れる交通環境をつくっていたいと考えています」

必要な場所でスピードを抑え、危険な運転を防ぐ明確なルール改正と安心して走れる道路づくり。この両輪が生活道路での交通事故を減らす鍵となることが期待されます。