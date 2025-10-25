この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

配達系YouTuberのせーけんわーるどさんが、YouTubeチャンネルで「Uberいま深夜は稼げますか？爆鳴りだけど、極端な単価が多すぎた...《ウーバー配達員》」と題した最新動画を公開した。今回は10月23日・平日の深夜に、Uber Eatsの配達がどれだけ稼げるのかを検証。その模様や所感をリアルにレポートした。



冒頭で「今、深夜やったら稼げるのか?ということで、久々の深夜検証やっていきたいと思います」と意気込みを見せたせーけんわーるどさん。冷え込む夜の東京で深夜11時半から実際に稼働をスタートし、Uberアプリの注文受信状況や案件の内容を逐一実況。「深夜は配達員が減るので穴場では？と期待した」と語る一方、「驚くほど単価が極端で、キロ100円割れの低単価ロングや最低報酬案件、逆に稀に4桁の超ロング案件が来る」と、その“爆鳴り”の裏で稼ぎづらさも訴えた。



実際の配達体験でも、「なりはするんですけど、全然戦える気がしないですね」「思った以上に、ウーバー厳しいな」と戸惑いを隠せない。繁華街に向かう案件を優先し、店舗の調理待ちや“ピンズレ”案件、暗証番号が必要な配達先など、深夜ならではのトラブルにも繰り返し遭遇。視聴者コメントにも「深夜は低単価とトラブル案件多い」「調理待ちやピンズレも注意」と配達員のリアルな声が寄せられていた。



深夜2時過ぎには「とりあえず3時間10軒配達で5106円。時給にして約1700円」と振り返り、「深夜＝高単価と期待したけど、実際は爆鳴りでも単価は厳しい」「正直、積極的にオススメできる状況ではない」と現実を語る。「深夜稼働で道路が空いていて配達しやすいのはメリット。昼夜逆転生活してる人には向いてる。ただ単価狙いなら期待はずれかも」と分析も加えた。



また、「週末や都心エリアであれば多少は単価も上がる可能性がある」と一筋の希望も示しつつ、「今回の結果からは、深夜の換算期は思ったほど“稼ぎどき”ではないですね。他エリアや週末の情報はぜひコメントで教えてほしい」とエールも送った。



動画の終盤では、視聴者から寄せられたコメントを紹介。「店舗での無視対応の心のダメージ」「調整金が付かない調理待ちの疑問」「ピンズレや暗証番号案件の煩わしさ」など、現場で日々奮闘する配達員たちの実情にも言及。「深夜稼働を安易に単価目当てで始めるのは要注意」と締め、「グッド＆登録、ぜひコメントでシェアして」と呼びかけて動画を締めくくった。