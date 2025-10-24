【難読漢字】地名当て「淆渮溜」　多彩な地酒を味わおう！

全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。

本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

文、画像／おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

あなたは読めますか？

「淆渮溜」という漢字を読めますか。秋田県の地名です。何かの当て字でしょうか。難しいですね。

難易度：★★★★★

■難読漢字、地名編の正解はこちら

正解：ゆかる

淆渮溜は、秋田県秋田市に位置する地名で、全国でも屈指の難読地名として知られています。

「淆」「渮」「溜」という漢字はいずれも水に関する意味を持ちます。

「淆」は水が混じる、「渮」は水の流れ、「溜」は水がたまることを表す漢字です。これらを組み合わせた地名であることから、かつてこの地域が水辺や湿地帯であった可能性が高く、地形や自然環境を象徴する名前としてつけられたと考えられます。

ただし、確実な地名由来として記録された史料は見つかっていません。

地元の味覚も魅力のひとつで、秋田市全体で知られる「きりたんぽ」や「いぶりがっこ」、「稲庭うどん」などの郷土料理が楽しめます。

秋田市内には、地元の食材を使った料理を楽しめる飲食店が多く、秋田ならではの味覚を満喫できます。

また、秋田県は酒どころとしても有名で、地元の酒蔵が造る日本酒は全国的にも高い評価を得ています。淆渮溜を含む秋田市周辺でも、多彩な地酒が味わえます。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!

【難読漢字】地名当て 多彩な地酒を味わおう！（1枚）