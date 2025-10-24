高血圧の人は老けて見える「意外な理由」…じつは血管年齢の老化が体に影響を与えていた

「血管年齢」が肌の老化を左右する

若々しい人、逆に老けている人は何が違うのか。姿勢、表情、立ち居振る舞いに話し方……さまざま考えられるが、印象を大きく左右するのが肌だろう。シワやくすみを少しでもなくそうとスキンケアに励む人、健康食品に頼る人、さらには美容整形の門をたたく人も数多い。

ところが近年、肌の老化は「血管年齢」こそがカギを握っているという知見が出てきた。研究を行った、京都府立医科大学循環器内科の池田宏二特任教授が解説する。

「本来、血管の役割は全身に栄養や酸素を送ることですが、高血圧などで動脈硬化が進むと、そうした有益な物質を送る機能が衰えるだけでなく、血管から有害な物質が分泌されるようになります。

これは『SASP（老化関連分泌形質）』という現象で、炎症性サイトカインやケモカインなどと呼ばれる、周囲の細胞に慢性的な炎症を引き起こす物質が血管の中で作られるのです。

その結果、体の免疫機能が過剰に活性化されて、老化が進んでしまいます」

身体中の血管をすべてつなぎ合わせると、地球2周半以上もの長さになり、そのうちの9割以上が毛細血管だとされている。とりわけ、肌は毛細血管が多く集中する部位なのだ。

「恐ろしいのはその影響の強さです。普段からスキンケアに気をつかっていても、血管が老化すると、肌の老化も内側から大きく進んでしまうのです」

つまり、いくら外見磨きを頑張っても、血管が老いてしまえば、元も子もないということだ。

心筋梗塞や脳卒中のリスクも高まる

そもそも医学界には「人間は血管とともに老いる」という言葉があるほど、血管は老化と密接にかかわっている。

「高血圧によって、血管は『数』と『質』という二つの側面から老化を起こします。まず『数』の面では、本来数ヵ月の周期で入れ替わるはずの毛細血管が、新しく作られなくなって、やがて減っていきます。一方、『質』の老化では、動脈が硬くなり、脂が溜まることで血管の柔軟性が失われていきます。

血管年齢は、血流の速さを測定して概算することができますが、血圧が高く、血管年齢が実年齢より老いている人は、若い人にくらべて心筋梗塞や脳卒中の発症リスクが80％も高く、余命も短くなるという研究結果があります」

血管が硬くなり、数も減ってしまうと、血圧がさらに上がって、それが血管の老化をますます加速させる。まさに負のループだ。

では、一度老いてしまった血管は元通りにはならないのか。じつは早めに対策すれば、若返らせることも可能だという。

「血管の老化は加齢とともに進行するので、ある程度はどうしようもない側面があります。ただ、高血圧、高血糖、高コレステロールなどによるストレスが原因で、実年齢より血管年齢が進んでしまっている場合は、まだ取り返しがつきます。

基本は運動、睡眠、食生活などの生活習慣の改善が有効ですが、精神的なストレスも血管年齢の上昇に影響すると言われています。自律神経が乱れることで、血圧が頻繁に上昇すると、血管が傷つき、老化が早まってしまうのです。

些細なことでイライラしたり、不安を感じたりするという人は注意が必要です。毎日湯船に浸かる、夜更かししない、自然に触れるといったことを心がけて、自律神経をケアすることをオススメします」

高血圧や不摂生、ストレスが、命にかかわる病気だけでなく「老け見え」の原因にもなることを覚えておこう。

「週刊現代」2025年10月27日号より

