¡¡¡ÖÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¡×¤ÎËÌÂ¼À²ÃË»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê69¡Ë¤¬22Æü¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê91¡Ë¤Î¡ÈÂçË½¸À¡ÉÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Ï19ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¡¦ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¢Ê¡Åç¿ðÊæ»á¤¬ÈãÈ½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅÄ¸¶»á¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªBSÄ«Æü¤Ï21Æü¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈ¯¸À¤Ë°ìÉôÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤ÎÈÖÁÈºî¤ê¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÂ¼»á¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊÔ½¸¸å¤Ë´º¤¨¤ÆÊüÁ÷¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤È¤Ï¡×¤È°ì¸À¤À¤±¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£