現在、世界では紛争や迫害で故郷を追われた人の数が1億2,000万人を超え、戦後最多を更新しています。これは世界人口の67人に1人に相当する規模です。

国連UNHCR協会は2025年11月6日から12月7日まで「第20回難民映画祭」を開催します。

「難民一人ひとりの物語を知ってほしい」

20周年となる今回は、「世界を想う。平和を問う。」をテーマに、劇場上映とオンライン配信の両方で実施されます。

劇場上映は、東京では11月6日にTOHOシネマズ六本木ヒルズと12月2日・3日にイタリア文化会館、大阪では11月13日にTOHOシネマズなんばで行われます。オンライン配信は11月6日から12月7日までの32日間実施されます。

上映作品には、スーダンの首都を描いた「ハルツーム」、ウクライナの地下鉄で暮らす人々を追った「見えない空の下で」、難民が運営するラジオ局を舞台にした「ラジオ・ダダーブ」など、日本初公開の6作品を含む計9作品が予定されています。

「寄付つき鑑賞」または「無料鑑賞」から選択でき、寄付金はUNHCRの人道支援活動に役立てられます。

国連UNHCR協会広報サポーターの末田倫子さんは「難民がうまれる理由、難民となった先の人生、世界で現実に起きているのにニュースでは伝えられない一人一人の物語がある。知ってほしい、考えてほしい」と話しています。

末田倫子さん「今はまだ言葉にできない物語があることを忘れてはいけない」

国連UNHCR協会広報サポーターの末田倫子さんは、日本語教師として昨年からウクライナ避難民に日本語を教えています。

そのために文科省の「難民等のための日本語教師【初任】研修」を受講し、勉強しました。

その中で、難民に関する用語や、現状など様々な知識を学びましたが、「自分が接している、目の前の人たちのことが、本当にわかっているのだろうか」と疑問に思ったといいます。

そんな時に出会ったのが「難民映画祭」でした。昨年の上映作品の中に『永遠の故郷ウクライナを逃れて』という作品があり、末田さんの心に響きました。

（末田倫子さん）

「自身がウクライナの方たちの避難を支援する活動をしている監督が撮った作品で、爆撃の恐怖の中で話せなくなった子どもを連れて避難している人のことばに『子どもが笑っているのを見るだけで、日本に来てよかったと思う』と言った学習者さんの姿が重なり、その言葉の重さを実感しました。

『一番大事な牛は連れてこられなかった』と肩を落とす年老いた農夫、『夫が戦場で亡くなってしまった。子供たちを守りたい』そう語る母親。

映画の中に出てくる人々、一人一人に物語があるように、私の目の前にいる学習者さん一人一人に、今はまだ言葉にできない物語があることを忘れてはいけないのだと思いました」

ウクライナの地下鉄で暮らす人々を撮ったドキュメンタリーも

今年の「難民映画祭」でも、ウクライナを描いた映画が上映されます。（オンライン配信も）

『見えない空の下で』（2023年制作。日本初公開。71分）は、ウクライナの地下鉄で暮らす人々の様子を12歳のニキを中心に撮ったドキュメンタリーです。

（末田倫子さん）

「2022年の4月（ウクライナ侵攻の約2ヶ月後）から、2023年の1月までの約9ヶ月間にわたって、前線となったハルキウの中心地から2.5km離れた地点の地下鉄に家を失って続々と流れ込んで来た人々の様子が描かれています。

持てるだけのものを持って避難してきた人々がホームを埋め尽くし、階段で眠る人々も。地上での爆撃音を聞きながら眠り、「決して外に出てはいけない」と言われる子どもたち。

無秩序ではなく、逃れてきた人たちの登録や、食料の配給、子どもたちのメンタルケアが行われるなど、懸命の措置がとられているけれど、プライベートな空間がない中での生活がいかに苦しいか。

撮影スタッフは、当初カメラを持ち込まず、3週間寝食を共にして300名以上の人々の名前を覚えた上で撮影に入ったそうです。

このあと、人々はどうしたのでしょう。まだ地下で暮らしているのか、ツテを頼って、国内・国外に避難場所が見つけられたのか、とても気になります。まだ、戦争が続いているから」

「第20回難民映画祭」に参加するには

【概要】

名称：第20回難民映画祭2025

期間：2025年11月6日(木)～12月7日(日)

会場：TOHOシネマズ 六本木ヒルズ(東京)、TOHOシネマズ なんば(大阪)、イタリア文化会館(東京)、オンライン配信

主催：特定非営利活動法人 国連UNHCR協会

公式サイト：https://www.japanforunhcr.org/how-to-help/rff

