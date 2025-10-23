ESPNミルウォーキーの反応が話題

もはや笑うしかなかった。ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で異次元の活躍を見せ、チームをワールドシリーズに導いた。1試合3発、投げては7回途中無失点の離れ業。試合後、ミルウォーキーメディアの反応が話題になっている。

圧倒的な活躍だった。初回の第1打席で3者連続奪三振を披露すると、その裏に先頭打者弾。さらに、4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の一発を放った。

敵地メディア「ESPN ミルウォーキー」が公式X（旧ツイッター）に面々の反応を動画で公開。1本目から「オーマイゴッシュ」「UCLAの看板に直撃したのか？」「冗談だろ」と驚いている様子だった。さらに2本目はそれを上回る一発。「嘘だろ……500フィート（約152.4メートル）飛んだかもしれない。そうでなければ、スタットキャスト（計測器）はぶっ壊れている」と絶句していた。

そして迎えた7回の第4打席でこの日3本目のアーチを打ち込んだ。これにはレポーターたちも笑い声を上げるしかなかった。「まじで冗談だろ」と信じられない様子で、「ポストシーズン史上最高のパフォーマンスに負けた。怒りも湧かない」と笑っていた。（Full-Count編集部）