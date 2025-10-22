この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

年金暮らしの母が“独身娘の実家暮らし”に抱いた不満、これが親子のリアルだ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「じたばたシニアライフ_普通の夫婦と猫の暮らし」を運営するじたばた夫妻が、「【独身娘の実家暮らし】年金暮らし夫婦の不安と不満〜娘の意見も聞いてみた！」と題した動画を公開。36歳の独身の娘と暮らす年金生活の夫婦が、その現状に対する本音や、娘自身の考えを赤裸々に語った。



動画では、30代以上で親と同居する独身者が「子ども部屋おじさん・おばさん」と揶揄される風潮に触れつつ、そのイメージだけでは語れない複雑な事情があることを提起。妻は、年金暮らしが始まった当初、節約に励む中で娘が自由に服や本などを購入する姿を見て「なんだって〜?!」と内心モヤモヤしていた時期があったと告白。夫も同様に、娘が本を買ってくることに複雑な心境を抱いていたと明かした。



一方で、娘の意見も紹介される。娘が一人暮らしをしない最大の理由は経済的な問題で、「家賃が高すぎて」「私の給料では赤字になる」と説明。実家で暮らすことで、将来のための貯金ができる現実を語った。さらに、「一人暮らしは犯罪に合いそうで怖い」というセキュリティ面での不安も理由の一つだという。また、娘は両親が激しいケンカをするたびに部屋探しをしていると明かし、同居生活が必ずしも楽なだけではないことを示唆した。



現在では、娘が家にお金を入れ、家事も分担することで、かつてのような不満は解消されたという。動画は、単なる「親への依存」という言葉では片付けられない、経済状況や防犯、そして親子間の助け合いといった様々な側面が絡み合う現代の家族の形を浮き彫りにし、視聴者に問いかける形で締めくくられた。