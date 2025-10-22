セブン‐イレブン限定！カントリーマアムのアイスサンドがついに登場♡

セブン‐イレブンから「カントリーマアムアイスサンド」が10月28日（火）より発売！昨年に続いて登場したこのアイスサンドは、カントリーマアムファン必見の一品です。大きなカントリーマアム2枚に、砕いたカントリーマアムを混ぜ込んだバニラアイスが挟まれて、さっくりとした食感とクリーミーなアイスの風味を一度に楽しめます♡晩秋のひとときにぴったりな、満足感たっぷりのアイスサンドをぜひチェックして♪

カントリーマアムがアイスサンドに！

セブン‐イレブンの「カントリーマアムアイスサンド」は、カントリーマアムファンにとってはたまらない新商品！

大きなカントリーマアム2枚で、砕いたカントリーマアムを混ぜ込んだバニラアイスをサンドした、ボリューム満点のアイスサンドです♡

外はさっくり、中はしっとりしたクッキーの歯ごたえと、アイスのクリーミーさが絶妙にマッチして、ひと口食べればその美味しさにうっとり。

食感のアクセントになるゴロゴロとしたカントリーマアムも、楽しさ倍増！

食感が楽しい！カントリーマアムアイスの魅力

「カントリーマアムアイスサンド」の最大の魅力は、何と言ってもその食感の違い。外側のサクサクしたクッキー生地と、しっとりとした中身、そして滑らかなバニラアイスのコントラストが楽しめます♡

また、砕かれたカントリーマアムがアイスの中にゴロゴロ入っているので、一口ごとに味わいが変わり、飽きることなく最後まで楽しめます！

秋のひとときにぴったりの美味しさが詰まったアイスサンドです。

セブン‐イレブン限定！お早めにチェックして

セブン‐イレブン限定で発売される「カントリーマアムアイスサンド」は、10月28日（火）から販売スタート！カントリーマアム好きにはたまらない、食感も味わいも楽しめる一品です♡

お値段は320円（税込345.60円）で、全国のセブン‐イレブン店舗で購入可能。秋のひとときにぴったりのこのアイスサンド、数量限定なので、早めにゲットして味わってみてくださいね♪