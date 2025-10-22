薄いのにいい仕事する！くるくる巻けるって斬新！形が秀逸すぎる100均スポンジ

ダイソーで見つけた『キッチンお掃除シートスポンジ』。一見ペラペラなシート状のスポンジですが、かなりいい仕事をしてくれる優れものでした！そのまま使っても良し、くるくると巻いて柄付きスポンジのようにも使えて便利。手に馴染みやすく扱いも簡単です！乾きが速いので、お手入れも楽ちんですよ！買って大正解でした♡

商品情報

商品名：キッチンお掃除シートスポンジ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：18cm×15cm

販売ショップ：ダイソー

1枚でさまざまな場所・用途に使える！ダイソーの『キッチンお掃除シートスポンジ』

スポンジの種類が豊富なダイソー。意外な使い方ができるアイディア満載な商品も多数揃っています。

今回ご紹介するのは、使ってみて想像以上の便利さに驚いた『キッチンお掃除シートスポンジ』。お掃除に大活躍する、シート状のスポンジです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。





目が粗めなので、汚れを絡め取りやすいのがポイント！

乾きも速いので、お手入れしやすいのも助かります。

また、シート状なので手に馴染みやすいのも嬉しいポイント。

扱いが簡単でスムーズにお掃除できます。

くるくると巻いて柄付きスポンジのようにも使えて便利！

細長い溝があるため、くるくると巻いて使えるのが最大の特徴。

一般的なスポンジクロスと異なり、適度に程よく硬さもあるので、巻いて使った時にへたりにくいです。

ダスターのようにしたり、スポンジのようにしたりと、さまざまな使い方ができます。

細長い溝が付いているおかげで、このように柄付きスポンジのようにも使えます。

キッチン用品の売り場で見つけたアイテムですが、筆者はお風呂の排水溝掃除に使用しています。

折りたためば細かい溝にも入り込み、複雑な構造にもフィットして、コレ1つでピカピカに磨けますよ！

今回は、ダイソーの『キッチンお掃除シートスポンジ』をご紹介しました。

1枚でさまざまな場所や用途に使えるので、買って大正解でした！お掃除用のスポンジをお探しの方に、とてもおすすめの商品です。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。