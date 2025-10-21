この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家・マイキー佐野氏が一刀両断！“後出しジャンケン”株爆騰現象のカラクリ『NVIDIAのライバルが大躍進。時価総額1兆円を実現するために動きまくっているアノ企業について解説』

YouTubeチャンネルにて、実業家・マイキー佐野氏が「NVIDIAのライバルが大躍進。時価総額1兆円を実現するために動きまくっているアノ企業について解説」と題した動画を公開した。生成AIブームを牽引する半導体の主役NVIDIAと、急浮上するAMDの動向、そして株価の反応を多角的に読み解いた内容だ。



冒頭、佐野氏は「NVIDIAが最先端のものを出してくるんですけど、これが「Vera Rubin」って言われるやつなんですよ。そこに対抗してくるこのMI450ってやつなんですね」と切り出し、次世代GPUの正面衝突を示したうえで、OpenAIとの大型契約を材料にAMD株が一時20～24％急騰した事実に注目する。OpenAIは調達先の分散を狙い、NVIDIA約10GWに対してAMDからは6GW規模の調達計画を示した。規模差で劣るAMDにとっては相対的インパクトが大きく、市場は将来の成長シナリオを一気に織り込んだ。



契約の設計も対照的だ。NVIDIAはOpenAIへ資金を投じつつ株式を取得し、製品独占を強制せず協業の影響力を高める。一方でAMDは売上と株価上昇にフォーカスし、見返りとして株式を求めない構えだ。条件達成時にOpenAIがAMD株を最大1億6,000万株取得できる権利が付くなど、値幅と時価総額拡大を明確に狙う設計である。タイトルにもある「時価総額1兆円」を射程に入れた動きとして読み取れる。



製品面では、NVIDIAの次世代「Vera Rubin」が現行最強クラスからさらに大幅な性能向上と目されるのに対し、AMDはMI450で正面から競り合う。鍵はラックスケールシステムだ。複数GPUと周辺コンポーネントを束ね、既存のデータセンターラックに収めてAIスパコンを実質構成する発想で、導入現場の現実に合わせて普及を押し上げる狙いがある。過去、サーバー領域でIntelからシェアを奪ったように、TSMCとの連携を軸に現実解で攻めるのがAMDの勝ち筋だと佐野氏はみる。リサ・スー氏の見立てとしては、今回の提携を起点にデータセンター関連売上を数十億～数百億ドル規模へ押し上げ、数年間で1,000億ドル超も視野に入るという強気のトーンが紹介された。



市場の反応パターンも冷徹に整理される。単独・独占に近い契約の先出しは短期リターンが大きく、順次発表はスピルオーバーで株価の変動が跳ねやすい。同時発表は過度な変動を抑えやすい--実証研究と事例がその傾向を裏付ける。要は「先出しか後出しか」ではなく、契約の排他性・継続性・サプライズの3点で勝敗が決まるという話だ。



総評として、NVIDIAは資本と技術の両輪で王者の構えを崩さない。一方でAMDは、供給の現実解と価格性能の最適点で土俵を作り、MI450とラックスケールの組み合わせで浸透を図る青写真を描く。OpenAIの6GWがどれだけ実装に落ち、どれだけ安定運用に耐えるか--この実務の詰めが、数字と評価を一気に動かすはずだ。ベンチマークだけでは決まらない。ラックで勝てる設計が、本当の意味での実力になる。



本編では、契約設計の違いが株価にどう効くのか、MI450と「Vera Rubin」のぶつかるタイミング、そしてOpenAIの調達分散が評価に与える重みを、数字と事例でまとめている。各社の一手が次の一手をどう誘発するのか、連鎖の読み筋を押さえておくと、ニュースの見え方が一段変わるはずだ。

今回の動画は、半導体×AIの提携発表を投資判断に生かしたい人にとっても非常に参考になる内容である。