この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【無印良品週間】今回は混雑確定！10%オフ＋15%還元でお得に参加する方法を解説』と題し、10月24日から11月3日まで開催される無印良品週間について徹底解説した。鬼丸氏は「今年2回目となる無印良品週間が10%オフで激アツ」と紹介し、例年以上に注目を集める理由や“お得ワザ”も多角的に伝えた。



特に今回は「システム障害でネットストアが受注停止になってしまい、オンライン購入は不可。『ネットができないから店舗が激混みになる可能性が高い』」と、例年になく混雑リスクが高いことを強調。そのため「店舗在庫がすぐになくなる可能性があるから、本当に欲しい物がある人は『10月24日から26日までに急いで参加を』」と早めの行動を推奨した。



また、無印良品週間で最もお得に買い物できる方法として「エアウォレットのコインプラス決済を使えば最大15%ポイント還元で、10%オフと合計すると『最大25%分もお得』」と熱弁。導入方法や注意点についても丁寧に解説したうえで、「対応店舗が限られているので僕のように地方の方は事前確認が絶対」と実体験を交えてアドバイスした。「エアウォレット初心者は招待コードでポイントまで上乗せできる」とも呼びかけている。



他にも、「無地カードの利用で永久不滅ポイント3倍（1.5%還元）」や「キャンペーン時の吉野家プリカチャージで合計15%相当お得」「コロコロ購入でPayPayポイントが当たる企画」など、小技的な得情報を連発。「無印良品以外でも、知って得をするキャンペーンは意外と多い」と幅広く情報を発信した。



動画の最後には「とにかく今回はネット購入不可、キャンペーン人気で店内在庫も即枯れることが予想される。『本当に早めの参加が大事です』」と強調し、視聴者へ行動を促して締めくくった。