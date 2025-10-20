218万円から乗れるSUV！ スバル「レックス」に4WDモデルが登場。燃費17.4km/Lでシーンを選ばず走れる優秀な一台【新車ニュース】
「ダイナミックトルクコントロール4WD」を採用
スバル・レックスZ 4WD｜Subaru Rex Z 4WD
レックスは日常からアウトドアまで、シーンを選ばず快適なドライブを愉しむことができるスバルのコンパクトSUVで、ダイハツからOEM供給を受けているモデル。
今回の発表では4WDモデルが追加され、ラインナップが拡充した。4WDモデルは路面状況に応じて前後輪の駆動力を自動制御する「ダイナミックトルクコントロール4WD」を採用。通常走行時は前輪駆動で燃費に優れた走りを実現し、発進時や滑りやすい路面などを走行する時には後輪に最適な駆動力を配分。安定した走行性能を発揮する。
スバル・レックス｜ダイナミックトルクコントロール4WD
また4WDモデルでは、レックスとして初となる燃費性能と走りの愉しさを両立する1.0L直列3気筒ターボエンジンを搭載。最高出力は72kW（98ps）、最大トルクは140Nm（14.3kgf-m）を発揮し、さまざまな道でもパワフルで余裕のある走りを実現する。WLTCモード燃費は17.4km/Lだ。
なお、上級の「Z 4WD」には以下の装備により高級感や快適性が高められている。
・17インチアルミホイール（切削＋ブラック塗装）
・本革巻（シルバー加飾付）ステアリングホイール
・本革巻シフトノブ
・ソフトレザー調パッド付ドアアームレスト（運転席・助手席）
・運転席&助手席シートヒーター
・フロントワイパーデアイサー
・ヒーテッドドアミラー
・室内補助ヒーター
SPECIFICATIONS
スバル レックスZ 4WD｜Subaru Rex Z 4WD
ボディサイズ：全長3995×全幅1695×全高1620mm
ホイールベース：2525mm
最低地上高：185mm
最小回転半径：5.0m［4.9m］
車両重量：1050kg［1040kg］
総排気量：996cc
エンジン：直列3気筒ターボ
最高出力：72kW（98ps）/6000rpm
最大トルク：140Nm（14.3kgf-m）/2400-4000rpm
トランスミッション：CVT
駆動方式：4WD
WLTCモード燃費：17.4 km/L
税込車両価格：251万1300円［218万7900円］
※［ ］内はG 4WDの値