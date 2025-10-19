BTSメンバーや韓流スターら参加で大炎上の啓発イベント主催者、ついに謝罪文を掲載【全文】

開催した乳がん認識改善イベントが「芸能人の親睦パーティーだ」という批判を受けていたファッション雑誌『W Korea』が、10月19日に公式謝罪した。

【画像】BTSやIVE、aespaら参加も…炎上中の“乳がんパーティー”

W Koreaは「『乳がん認識向上キャンペーン：Love Your W』は2006年に始まったキャンペーンであり、20年間にわたり乳がんの早期検診の重要性を知らせるため努力してきた」とし、「しかし去る10月15日のイベントはキャンペーンの趣旨に照らしてみると構成と進行が適切でなかったという指摘があり、これを重く受け止めている」と明らかにした。

(写真=『W KOREA』)

続けて「乳がん患者およびご家族の立場を細やかに考慮できず、不快感と傷を与えることになった点について深くお詫び申し上げる」とし、「キャンペーンの趣旨に共感し善意で参加してくださった多くの方々が、今回の論争によって不快な思いをされたことを思うと申し訳ない限りである」と伝えた。

W Korea側は今回の件を契機に、イベント企画および実行の全過程を再点検すると明らかにした。

以下は『W Korea』の謝罪文。

W Koreaです。

「乳がん認識向上キャンペーン：Love Your W」は2006年に始まったキャンペーンであり、20年間にわたり乳がん早期検診の重要性を知らせるため努力してきました。

しかし去る10月15日のイベントはキャンペーンの趣旨に照らしてみると構成と進行が適切でなかったという指摘があり、これを重く受け止めています。

何よりも、乳がん患者およびご家族の立場を細やかに考慮できず、不快感と傷を与えることになった点について深くお詫び申し上げます。

また、キャンペーンの趣旨に共感し善意で参加してくださった多くの方々が、今回の論争によって不快な思いをされたことを思うと申し訳ない限りです。

今回のイベントで心を痛めたすべての方々のお気持ちを思い、われわれの至らなさを省みています。

これまでこのキャンペーンの核心には、乳がんの早期発見の重要性を知らせ、低所得層の手術治療費を支援する韓国乳房健康財団の活動、そしてその活動を後援するため温かな関心を寄せてくださった方々の支えがありました。

その方々の愛情ある真心が色あせないよう、多くの批判と指摘を基に不足している部分を引き続き見直していきます。

今回の件を契機に、イベント企画と実行の全過程をより綿密に再点検します。ありがとうございます。

W Korea 拝