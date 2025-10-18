¡ÚÂçºå¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÛÌ¾Êª¡È¥Í¥®¥Þ¡É¤¬1ËÜ39±ß¡ª ¡Ø¾ÆÄ»¤Î¤µ¤¯¤é¡ÙÇË³Ê¤Ç»Ý¤¤¾ÆÄ»¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¥¥åー¤Ã¤È°ìÇÕ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄêÈÖ¤Ï¾ÆÄ»²°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ï°Â¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤ªÅ¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÂçºå¡£
¡¡¥Í¥®¥Þ¤Î²Á³Ê¤¬¤Ê¤ó¤È1ËÜ39±ß¤ÈÇË³Ê¤Î¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Î¤±Ø¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ø¾ÆÄ»¤Î¤µ¤¯¤é¡Ù
Æü¤Î¹â¤¤Æâ¤«¤é¾ÆÄ»²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯ÇØÆÁ´¶
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¾ÆÄ»¤Î¤µ¤¯¤é¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ëº£Î¤±Ø¡£ÃÏ²¼Å´¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¡¢±Ø¤ò¹ß¤ê¤ÆËÌÀ¾¤ØÊâ¤¯¤³¤È¤ª¤è¤½1Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¿Æü¤Î³«Å¹Ä¾¸å¤Î17»þ²á¤®¡¢¤¹¤Ç¤ËÀèµÒ¤ÎÊý¤¬¾ÆÄ»¤òÁê¼ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤ªÅ¹¤ÎÌ¾Êª¡¢¥Í¥®¥Þ¤òÃíÊ¸¡£¤³¤Á¤é¡¢°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤ÇÃÍÃÊ¤âÇË³Ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿½½ËÜ¤â¿©¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£10ËÜÍê¤ó¤Ç¤â390±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¡ª¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹üÉÕ¤¥â¥â ¥ªー¥Ö¥ó¾Æ¤¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥¬ー¥ê¥Ã¥¯¾Æ¤¤âÍê¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÇË³Ê¤Î¥Í¥®¥Þ¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©
¤â¤ÎÀ¨¤¤ÎÌ¤Î¥Í¥®¥Þ¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥ªー¥Êー¤ÎÊ¡°æ¤µ¤ó
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ªー¥Êー¤ÎÊ¡°æ¤µ¤ó¤Ë¥Í¥®¥Þ¤ÎÃÍÃÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈëÌ©¤ò»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ªÅ¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤ËÂç¤¤µ¤äÃÍÃÊ¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤ÇÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤³¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¤·¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤âºÇ½é¤Ï30±ß¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î°Â¤µ¤ËÆ¬¤¬¥¯¥é¥¯¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂÔË¾¤Î¥Í¥®¥Þ10ËÜ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
1ËÜ39±ß¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¥Í¥®¥Þ¡£¼Â¤Ï¥Í¥®¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ä
¥Í¥®¥Þ10ËÜ 390±ß ¡Ü À¸Ãæ580±ß
¡¡°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ª»®¤Ë¥®¥å¥¦¥®¥å¥¦¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Í¥®¥Þ¤Ï²¿¤È¤â°µ´¬¡ª¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Óー¥ë¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤ª¼ò¹¥¤¡¢¾ÆÄ»¹¥¤¤Ë¤Ï120ÅÀËþÅÀ¤Î¸÷·Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡±½¤Î¥Í¥®¥Þ¡¢¼ÂÊª¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ä¹¥Í¥®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¸Ï©Åç»º¤Î¶Ì¤Í¤®¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥à¥Á¤Ã¤È¥¸¥åー¥·ー¤Ç¹á¤Ð¤·¤¤¥â¥âÆù¤Ë¡¢¾ßÌý¥Ùー¥¹¤Î¥¿¥ì¤¬´ÅÌ£¤Î¶¯¤¤Ã¸Ï©Åç»º¤Î¶Ì¤Í¤®¤È¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Ë¤ä¤ä´Å¤á¤Î¾ÆÄ»¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¹¥¤¤ÊÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
10ËÜÍê¤ó¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¿©¤Ù¤¿¤¤¥Í¥®¥Þ
¡¡¤³¤Î´Å¿É¤Î¾ÆÄ»¤Ë¤Ï¡¢Âî¾å¤Î¼·Ì£¤ä»³Ü¥¤ÎÁêÀ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¤È¾ÆÄ»¤òËËÄ¥¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤ª¼ò¤ò¥°¥¤¤Ã¤È°û¤à¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë10ËÜ´°¿©¡£²¿½½ËÜ¤â¿©¤Ù¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥µ¥¤¥º¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ÆÄ»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´»Ä¤ê¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤®¡×¡¢¿ÆÄ»¤Ç¤¢¤ë½ã·Ü¡Ê¤¸¤å¤ó¤±¤¤¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¿ÆÄ»¤Î¤Ü¤ó¤¸¤ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ò¤Í¤µ¤ó¤«¤¯¡×¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¤¢¤ë¡Ö¼êºî¤êÎ¤°ò¥Áー¥º¥Üー¥ë¡×¤ä¡Ö¥È¥í¥í¾Æ¤¡×¤Ê¤É¤È¶¦¤ËÄÉ²Ã¤ÇÃíÊ¸¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Í¥®¥Þ¤ÎÄÉ²Ã¤âËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾ÆÄ»²°¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ëÅ¹
¥È¥í¥í¾Æ¤¡ÊÃ»ºýÆþ¤ê¡Ë480±ß ¡Ü ¼êºî¤êÎ¤°ò¥Áー¥º¥Üー¥ë480±ß [¿©³Úweb]
¡¡¼êºî¤êÎ¤°ò¥Áー¥º¥Üー¥ë¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¥Þ¥Ã¥·¥å¤·¤¿Î¤°ò¥Õ¥é¥¤¤ÎÃæ¤«¤é¥Áー¥º¤¬¤È¤í¤ê¡£Ã»ºý¾õ¤Î»³°ò¤¬Æþ¤Ã¤¿Å´ÈÄ¾Æ¤¤Î¥È¥í¥í¾Æ¤¤â»Ý¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤Ë¤¿¤Þ¤ëÁÛÁü°Ê¾å¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç¤·¤¿¡£
½ã·Ü ¡Ü ¤Ò¤Í¤µ¤ó¤« ¡Ü ¤Ä¤Ê¤® ³Æ160±ß
¡¡ÄÉ²Ã¤ÇÍê¤ó¤À¾ÆÄ»¤¬¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¤¡£¶¯¤¤»õ±þ¤¨¤È»ÝÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö½ã·Ü¡×¡¢Äù¤Þ¤Ã¤¿¿È¼Á¤Ë»ÝÌ£¤Î¶¯¤¤¡Ö¤Ò¤Í¤µ¤ó¤«¤¯¡×¡£»õ¤´¤¿¤¨¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¡¢»Ý¤ß¤È¤¤¤¦¾ÆÄ»¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Ä¤Ê¤®¡×¤â¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¡¢°µÅÝÅª¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¹üÉÕ¤¥â¥â¤Î¥ªー¥Ö¥ó¾Æ¤¤¬ÅÐ¾ì¡£
¹üÉÕ¤¥â¥â¤Î¥ªー¥Ö¥ó¾Æ¤ 680±ß
¡¡¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¡¢¥¯¥ê¥¹¥Ôー¤Ç¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤Ë¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿°Û¼¡¸µ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¾ÆÄ»¤Î¤µ¤¯¤é¡Ù¤Ç¤Ï¥Í¥®¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´õ¾¯Éô°Ì¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥åー¤â»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¾ÆÄ»²°¤Î¥Õ¥ë¥³ー¥¹¡ª
¥Õ¥é¥Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤ì¤Ð¡¢°ìÆü¤ÎÈè¤ì¤â¤É¤³¤«¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·
¡Ö¾ÆÄ»²°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç½îÌ±¤ÎÌ£Êý¡£Í½Ìó¤Ê¤·¤Ç¥Õ¥é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¡¢µ¤·Ú¤ËÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¡°æ¤µ¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¿§¤ó¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ëÎÉÅ¹¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¿Íµ¤¤¬½Ð¤ÆÍ½Ìó¿ä¾©Å¹¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢´ò¤·¤¤ÈáÌÄ¤Ê¤¬¤éÉÔËÜ°Õ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·Å¹ÊÞ³È½¼¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âçºå¤Ç¥Õ¥é¥Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¾ÆÄ»¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ø¾ÆÄ»¤Î¤µ¤¯¤é¡Ù¤È¤¤¤¦Æü¤â¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê»£±Æ¡¦Ê¸¡ý¤±¤¤¤¿¤í¤¦¡Ë
¡üSHOP INFO
¾ÆÄ»¤Î¤µ¤¯¤é º£Î¤Å¹
½»¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅìÀ®¶èÂçº£Î¤À¾1-30-20
TEL¡§06-4308-4866
±Ä¡§17¡§00～24¡§00¡ÊÎÁÍýL.O.23¡§00¡¢¥É¥ê¥ó¥¯L.O.23¡§30¡Ë
µÙ¡§ÉÔÄêµÙ
È÷¹Í¡§46ÀÊ¡¢¸Ä¼¼¤Ê¤·¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÍøÍÑ²Ä
https://yakitorinosakura.net/
¡üÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤±¤¤¤¿¤í¤¦
Î¹¤¹¤ë¥°¥ë¥á¥é¥¤¥¿ー¡£Âçºå¤ÈµþÅÔ¤ò¤à¤¹¤ÖµþºåÅÅ¼Ö¤Î±èÀþºß½»¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÎ¹¹Ô¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÎ¹¤È¥°¥ë¥á¤Î¥¬¥¤¥Éµ»ö¤ò¼¹É®¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥ë¥á¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤ÈBµé¥°¥ë¥á¤â¹âµéÅ¹¤â·ê¾ì¤Î¤ªÅ¹¤âÍÌ¾¹ÔÎóÅ¹¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Éý¹¤¯¼èºà¡ª¿©³Úweb¤Ç¤Ï´ØÀ¾¥°¥ë¥á¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£