クリスマスのホームパーティーや特別な食事を彩るスイーツを探している方に朗報だ。東京ドームホテルは、2025年のクリスマスケーキ全5種と本格フランス料理のメインディッシュの予約を11月5日（水）より開始する。

シェフ ド パティシエ 長島健二氏が手掛けるクリスマスケーキは、ドーム型のホワイトケーキや、クリスマスリースに見立てたモンブランなど見た目にも美しいラインナップだ。また、特別なクリスマスディナーを彩るメインディッシュとして「牛フィレ肉のパイ包み焼き トリュフソース」も限定50本で同時発売される。

製品概要 販売場所：スーパーダイニング「リラッサ」（東京ドームホテル 3F）

予約期間：2025年11月5日（水）～12月19日（金）

お受取期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）

価格帯：4,000円～14,000円（税込）

特典：11月30日までの早期予約で10％オフ、ケーキと特別料理の同時予約で15％オフ

価格：9,500円（税込）

販売数：限定20台

サイズ：直径18cm×高さ10cm

今年のクリスマスケーキコレクションで特に目を引くのが、東京ドームシティ ウィンターイルミネーション『TOKYO SNOW DOME CITY』とコラボレーションしたドーム型のケーキ「ドーム・ド・ネージュ」だ。限定20台の希少な一品で、真っ白なホワイトチョコレートのドームの中に、淡雪に見立てた白苺を飾った幻想的なデザインとなっている。

定番から個性派まで、バラエティ豊かなクリスマスケーキ

○ノエル・ノエル

価格・サイズ：

5号（直径15cm） 5,500円（税込）

6号（直径18cm） 6,500円（税込）

定番の人気商品である「ノエル・ノエル」は、しっとりとしたスポンジにコク深い生クリームと苺をサンドした王道のショートケーキ。口当たりの軽さと苺の甘さが絶妙なバランスで調和した、クリスマスの食卓に欠かせない一品だ。

○ノエル・モンブラン

価格：5,500円（税込）

サイズ：直径18cmのリング型×高さ6cm

クリスマスリースをイメージした「ノエル・モンブラン」は、アーモンド香るダックワーズ生地をベースに、マロンムースと生クリーム、カシスソースをミルクチョコレートでコーティング。和栗とフランス産マロンクリームをたっぷり絞った贅沢な味わいが特徴だ。

ノエル・ショコラ

価格：4,000円（税込）

販売数：限定20台

サイズ：直径10cm×高さ4.5cm

2名様向けの小ぶりなサイズで登場する「ノエル・ショコラ」は、完熟バナナのコンフィと芳醇な香りのトンカ豆のブリュレを、ビターなチョコレートと合わせた大人の味わい。口どけ滑らかなチョコレートムースが特別な夜を彩る。

○ノエル・サンタ

価格：4,000円（税込）

販売数：限定20台

サイズ：縦11cm×横8cm×高さ6cm

サンタクロースをモチーフにした可愛らしい「ノエル・サンタ」は、苺とホワイトチョコレートのムースの中に、ピスタチオムースとベリーのジュレを閉じ込めた華やかな一品。見た目の愛らしさから、お子様がいるファミリーにもおすすめだ。

クリスマスの食卓を彩る本格フランス料理も限定発売

価格：14,000円（税込）

販売数：限定50本

サイズ：3～4名様分

ケーキと合わせて注目したいのが、東京ドームホテルのメインダイニング「ドゥ ミル」のシェフが手掛ける「牛フィレ肉のパイ包み焼き トリュフソース」だ。牛フィレ肉をデュクセルで包み、パイで焼き上げた本格フランス料理のメインディッシュで、トリュフソースの豊かな風味が特別な一皿を演出する。

クリスマスディナーの主役として検討している方は早めの予約がおすすめだ。

お得な早期予約特典も用意

東京ドームホテルでは、早期予約の特典も用意されているとのこと。11月30日（日）までにクリスマスケーキまたは「牛フィレ肉のパイ包み焼き トリュフソース」を予約すると、合計金額より10％割引となる。

さらにお得なのが同時予約特典で、11月30日までにケーキと特別料理を同時に予約すると合計金額より15％引きとなる。この機会に、クリスマスの食卓をより豪華に彩る計画を立ててみてはいかがだろうか。

シェフ ド パティシエ 長島健二氏のこだわり

これらのクリスマスケーキを手掛けるのは、東京ドームホテルのシェフ ド パティシエ 長島健二氏。「召し上がっていただくすべてのお客様に"幸福を感じていただきたい"」をモットーに、食材の産地や旬にこだわった記憶に残るスイーツ作りを心掛けているという。

長島シェフが手掛けるケーキは、技術の高さはもちろん、素材の味わいを引き立てる繊細な味付けにも定評がある。今年のクリスマスケーキコレクションも、特別な日を彩るにふさわしい品質となっているだろう。

特別な日を彩る、東京ドームホテルのクリスマス

東京ドームホテルの2025年クリスマスケーキコレクションは、定番の人気商品から限定のスペシャルケーキまで、バラエティ豊かなラインナップとなっている。また、本格フランス料理のメインディッシュも同時発売され、クリスマスの食卓をより豪華に彩るアイテムが揃う。

予約は11月5日（水）より開始され、受け取りは12月20日（土）～25日（木）までとなっているので、クリスマスの予定に合わせて計画しよう。早期予約や同時予約の特典も用意されているため、お得にクリスマスを迎える準備を始めてみてはいかがだろうか。

