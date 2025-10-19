【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年10月20日〜10月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月20日〜10月26日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では様々なことを見直していきましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の存在や意志を主張していくことで、情熱で手に入れられるものと気持ちの熱さでは手に入らないものがあるようです。仕事や公の場では、いつもよりは派手な動きや華やかさに欠けるかも知れません。周囲の反応などを見て、必要以上に不安を感じてしまいそうです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
いつも同じ問題や状況に躓くことがわかるでしょう。好き嫌いの気持ちだけでは、スムーズにいかないこともあるようです。好みのタイプを変えるなどの工夫が必要でしょう。シングルの方は、プライドが高い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手にはあなたになって欲しい理想像がああります。
｜時期｜
10月22日 環境が良くなってくる ／ 10月25日 前向きに活動する
｜ラッキーアイテム｜
消しゴム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞