10月15日、11人組ボーイズグループ・JO1の大平祥生が一般女性と交際中に、11人組ガールズグループ・ME:Iの飯田栞月と関係を持っていたと「文春オンライン」が報道した。

2人は同じLAPONEエンタテインメントに所属しており、“職場恋愛” スキャンダルとして波紋を広げ、同日に両者とも活動休止を発表した。

そんななか、この衝撃の発表を “予言” していたと話題になっているのが、占い師・Love Me Doだ。

「Love Me Doさんは、YouTubeチャンネル『占いTV Love Me Do ラブちゃん』を運営しています。独自の占星術をもとにした的中率の高さで知られ、『Snow Man』のYouTubeにも登場するなど、芸能界でも注目を集めている存在です」（芸能ジャーナリスト）

問題の動画は、9月29日に公開された『10月の予言』。動画冒頭、ラブちゃんは「これまでひた隠しにしてきたことがクローズアップされ、暴露されやすい」と発言。さらに番組中盤で『10月注目の漢字』として《目・瞳・太・光・辰・日・見・赤・土・山・大・陽・洋・平・谷・昇・羽・翔》という文字をあげていた。

このなかに「大」と「平」の2文字が含まれていたことから、ネット上で「まさに的中」と、驚きをもって受けとめられたのだ。

「さらに、Love Me Doさんは動画内で『13、14、15、16日に有名人のあっと驚く告白があるかもしれません』『ロスになる方がいるかもしれません。推しがいる方は注意しましょう』と発言していました。実際に大平さん・飯田さんの件が報じられたのは15日です。まさに的中と言えるタイミングです」（前出・芸能ジャーナリスト）

ネット上では、《jo1の大平さん恋愛方面で活休されましたね》《Love先生予言がまたピンポイントで》と絶賛する声が相次いだ。

「もちろん偶然とはいえ、ここまで重なると『恐ろしいほどの的中率』と感じる人も多いでしょう。

ちなみに、3人組ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが16日に『大事なお知らせ』を予告していますが、メンバー・大森元貴さんの名前にも『大』の文字があることから、こちらにも注目が集まっています。

ファンとしてはショッキングですが、こうした “予兆” に注目する動きも今後増えるかもしれません」（スポーツ紙記者）

次なる予言にも、注目が集まりそうだ。