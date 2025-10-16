ちいかわファン必見「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」開催中対象メニューを食べるともらえるグッズも見逃せない...！

ココスジャパンは、2025年10月16日から12月10日の期間、全国のココス507店舗（空港店を除く）で人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボキャンペーン「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」が実施中です。

全4弾に分かれて展開されるこのキャンペーンでは、キャラクターをモチーフにした限定メニュー、コラボグッズ、抽選キャンペーン、特別店舗装飾など、ファン必見の企画が多数用意されています。

悶絶級のかわいさ...

●コラボグッズ（全4弾・各6種）

対象メニューを1品注文すると、ココスオリジナルのコラボグッズが1つもらえます。デザインは各弾で異なり、どれが当たるかはお楽しみです。

対象メニューの注文は1日につき、ひとり最大4食まで。数量限定コラボメニューは、ひとりにつき各種類１食まで注文可能です。なくなり次第終了となるので、早めにお店に向かいましょう。

●数量限定コラボグッズ付き対象メニュー

期間中は第1弾〜第4弾に分かれ、キャラクターをイメージしたメニューが登場します。すべてのメニューにキャラクターのピックも付いていて、とてもキュート。すべて数量限定・ひとり1日各1品までの販売です。

【第1弾（10月16日〜10月29日）】

・ちいかわのトマトクリーム包み焼きハンバーグ（1859円）

ココスの定番・包み焼きハンバーグをベースに、トマトクリームソースと白いチーズでちいかわをイメージ。ブロッコリーやたこさんウインナーを添えた、見た目にも楽しいメニューです。

・うさぎのツル〜ッとプリンパフェ（1309円）

オレンジ香るプリンにマンゴーソースとパンナコッタを重ねた贅沢デザート。ゼリーやクラッシュ氷の食感がアクセントになっています。

【第2弾（10月30日〜11月12日）】

・ハチワレのなかよしクリームパスタ（1859円）

ジューシーなハンバーグにまろやかなホワイトソースを合わせ、ステッペンチーズと燻製ベーコンをトッピング。きのこと豆苗をソースに絡めて、ハチワレのおもてなし料理をイメージした逸品です。

・モモンガのピーチパフェ（1309円）

甘みたっぷりの桃のコンポートを中心に、ブルーベリーソースやブルーベリーゼリー、ラズベリーマカロンを合わせたパフェ。パンナコッタやクラッシュパイの食感の違いも楽しめます。

【第3弾（11月13日〜11月26日）】

・うさぎのバターチキンカレー包み焼きハンバーグ（1859円）

バターチキンカレー風のマイルドなソースとモッツァレラチーズを合わせた包み焼きハンバーグ。チキンやかぼちゃなど具材の食感がアクセントになっています。

・至上の一服！ラッコのイチゴパフェ（1309円）

イチゴのロールケーキ、イチゴかき氷、イチゴソース、イチゴゼリーをふんだんに使った豪華な苺パフェ。トップにハート形チョコを飾り、パンナコッタと合わせることでイチゴミルクのような味わいを楽しめます。

【第4弾（11月27日〜12月10日】

・ご褒美☆ハンバーグデミオムライス（1529円）

作中に登場する"巨大なオムライス"をココス流に再現。ケチャップライスの上にハンバーグ、チェダーチーズ、スクランブルエッグを重ね、デミグラスとベシャメルのWソースで仕上げたボリューム満点の一品です。

・くりまんじゅうのビターなチョコレートパフェ（1309円）

コーヒーゼリーとチョコプリン、パンナコッタを合わせた大人向けのビターテイストパフェ。トップに栗の渋皮煮をあしらい、ビターな風味とやさしい甘さのバランスをとっています。

●コラボグッズ付き対象メインメニュー

対象期間のメインメニューを1品注文すると、各弾のコラボグッズがランダムで1点もらえます。なお対象メニューの注文はひとりにつき1日最大4食までです。

【販売期間：10月16日〜11月12日】

・ビーフハンバーグステーキ：1089円

・ココスのハンバーグ145g＆海老フライ：1089円

・魚介のスープパスタ：1199円

・ココスのビーフカレー：1089円

【販売期間：11月13日〜12月10日】

・ハンバーグ110g＆広島県産牡蠣フライ：1045円

・きのこクリームのハンバーグ：1045円

・ベーコンのカルボナーラ：979円

・海老とかぼちゃのあふれクリームドリア：1199円

●コラボグッズ付き限定価格メニュー

キャンペーン期間中、オリジナルデザインコラボスリーブ付きで提供される、限定価格メニューです（スリーブなどは数量限定、なくなり次第終了）。

・オリジナルスリーブ付きCoCoプリン：759円※スリーブがなくなり次第終了

・サーモン小丼（みそ汁付き）：759円

・ピッツァマルゲリータ：759円

・鶏の唐揚げ：759円

・ガトーショコラ：759円

・CoCoプリン：759円

・彩り野菜のグリーンサラダ：649円

・ほうれん草とベーコンのバターソテー：649円

・ミニ！カリカリポテト：649円

・コーヒーゼリー：649円

・白玉クリームあずき：649円

●WEB抽選キャンペーン（レシート応募）

対象メニューご注文のレシートに印字された応募コードを、応募ページで入力すると、1ポイント（＝対象メニュー1品注文）につき1回、「ココスオリジナルドールハウス＋ソフビ人形6種セット」が当たる抽選に参加できます。ココス風の制服をまとったかわいいちいかわたちが、抽選で200人に当たりますよ。

・レシート印字期間：2025年10月16日10時から12月11日5時59分

・応募期間：2025年10月16日10時から12月17日23時59分

・応募はココス公式ウェブ会員サービス「ココウェブ」経由で行います（応募に際しログインが必要です）。

●SNSキャンペーン（X：フォロー＆リポスト）

ココス公式Xアカウントで、期間ごとにフォロー＆リポストで抽選プレゼントを実施。各弾ごとの期間内に対象投稿をリポストすると、各期間25名（合計100名）にココスオリジナルミニのぼりが当たります。

・キャンペーン期間

第1弾：10月16日から10月22日

第2弾：10月30日から11月5日

第3弾：11月13日から11月19日

第4弾：11月27日から12月3日

・デザイン

第１・３弾：ココスに集合！Verデザイン

第２・４弾：ココスへようこそ！Verデザイン

●店頭販売の限定グッズ・展示（一部店舗）

・スタンディパネル展示

10月16日から12月10日までの期間、一部店舗限定でちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコのスタンディパネルが展示されます。

・店頭販売

ココス限定！オリジナルラバーキーホルダー（605円）

ファンにはたまらない、かわいすぎるラバーキーホルダー。購入はひとり6個までで、ランダムのため種類は選べません。

ココス限定！オリジナルキルティング風ポーチ（1980円）

ナイフとフォーク型のチャームがおしゃれなポーチ。内側にもちいかわたちがデザインされていて、持っているだけで気分が上がるアイテムです。購入はひとりにつき1個まで。

いずれも10月16日から12月10日までの販売で、なくなり次第終了となります。

●ラッピング装飾店舗・装飾店舗

キャンペーン期間中、東京都の平和台店の店舗全体がコラボキャンペーン仕様に装飾されます。また、仙台長町店（宮城県）・名古屋東茶屋店（愛知県）・城東今福店（大阪府）・大橋店（福岡県）の4店舗は、特別パネル展示や一部ポスターなどがちいかわ仕様になります。

大人気のちいかわたちとのコラボは、子どもから大人まで見逃せません。目でも舌でも楽しめる、特別なキャンペーンを満喫してみて。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部