¥É¥¤¥Ä¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯À¤³¦Í¿ô¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ëT-Mobile¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¼Ô¤¬Ä´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ò»È¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÀÈ¼å(¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯)¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡¢´°Á´¤Ë°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ò²ÈÄíÍÑ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÇËµ¼õ¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÄÌÏÃ¤È¥Æ¥¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
T-Mobile¤Ï2022Ç¯¤Ë¡¢SpaceX¤Î±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡ÖStarlink¡×¤ÈÄó·È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡ÖT-Mobile Starlink¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ò»È¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÆÃÊÌ¤Êµ¡´ï¤äÃ¼Ëö¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó1Âæ¤Ç±ÒÀ±¤ÈÄ¾ÀÜÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£T-Mobile Starlink¤Î¥Ù¡¼¥¿¥Æ¥¹¥È¤Ï2025Ç¯2·î¤Ë³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÒÀ±ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄÌ¿®¤ËÈæ¤Ù¤ÆÅðÄ°¤äËµ¼õ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¡¢¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¥«¥ì¥Ã¥¸¥Ñ¡¼¥¯¹»¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¶¦Æ±¤·¤Æ¡¢T-Mobile Starlink¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¡ÖT-Mobile¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÀÈ¼å¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¤Þ¤º¡¢Âç³Ø¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Ë±ÒÀ±ÊüÁ÷¼õ¿®¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï»ÔÈÎ¤Î²ÈÄíÍÑ±ÒÀ±ÊüÁ÷¼õ¿®µ¡¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤â¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¿®¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¸þ¤¤ò¼«Æ°¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅÅÇÈ¤ò¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤àTV¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¶õ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÒÀ±¤ÎÃæ·Ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Ý¥ó¥À¡¼¡×¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±ÒÀ±¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¿®¹æ¤Î·Á¼°¤ò²òÀÏ¤·¡¢ÅÅÇÈ¤«¤éËÜÍè¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¥Ç¡¼¥¿¤òÉü¸µ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸¦µæ¼Ô¤é¤ÏÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÒÀ±¤«¤é¼èÆÀ¤·¤Æ²òÀÏ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤Î²»À¼ÄÌÏÃ¤äSMS¡¢µ¡ÆâWi-Fi¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄÌ¿®¤Î¤Û¤«¡¢´ë¶È¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÆâÉôÄÌ¿®¡¢½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Á¥Çõ¤«¤é¤Î°Å¹æ²½¤µ¤ì¤¿ÆâÉôÄÌ¿®¡¢±è´ßÁ¥Çõ´Æ»ëÍÑ¤Î¾ÜºÙ¤ÊÄÉÀ×¥Ç¡¼¥¿¤ò´Þ¤à·³»ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢¤½¤ÎÂ¾·Ù»¡¤Î³èÆ°¤Ê¤É¡¢T-Mobile°Ê³°¤ÎÄÌ¿®¤â´ÑÂ¬¤Ç¤¤¿¤È¸¦µæ¼Ô¤é¤ÏÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ÎÏ³¤¨¤¤¤¬È¯À¸¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÀÊ¸¤Ç¤Ï2ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ÅÀÌÜ¤Ï¥³¥¹¥È¤ÎÌÌ¤Ç¡¢°Å¹æ²½¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤Ê¤ÉÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤«¡¢°Å¹æ²½¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÌäÂê¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òº¤Æñ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¶ÛµÞ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¿®ÍêÀ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Æ³Æþ¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2ÅÀÌÜ¤Ï¡¢´ðÃÏ¶É¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®ÌÖ¤ÎËöÃ¼¤«¤é¥³¥¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¥Ç¡¼¥¿¤òÁ÷¤ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÄÌ¿®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Á¼°¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£T-Mobile¤Ç¤Ï±ó³ÖÃÏ¤ÎÄÌ¿®¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÄÌ¿®¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÄÌ¿®¤Ç¤Ï°Å¹æ²½¤Î¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤±ÒÀ±ÄÌ¿®¤òÃæ·Ñ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Õ¿Þ¤·¤Æ±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼°Ê³°¤Î¾ðÊó¤âËµ¼õ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
T-Mobile¤Ï¸¦µæ¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢Â®¤ä¤«¤ËÄÌ¿®¤ò°Å¹æ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£T-Mobile¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖºòÇ¯¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¤¯¾¯¿ô¤Î´ðÃÏ¶É¤«¤é¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¿ô¤Î±ÒÀ±¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÄÌ¿®¤Ç°Å¹æ²½ÌäÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤°¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯Á´ÂÎ¤ËµÚ¤Ö¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸¦µæ¼Ô¤é¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿Ê£¿ô¤ÎÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤¬ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤È¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¹»¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥·¥å¥ë¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖÃ¯¤â¡¢±ÒÀ±¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¹¥¥ã¥ó¤·¡¢¤½¤³¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Èà¤é¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ç¤·¤¿¡£±ÒÀ±¤ò²ð¤·¤ÆÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£