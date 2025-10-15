受注販売が決定！「ミャクミャク アルプスの少女ハイジ コラボレーショングッズ」【大阪・関西万博】
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、大阪・関西万博公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク アルプスの少女ハイジ コラボレーショングッズ」各種を、「アルプスの少女ハイジ公式通販ショップ：ハイジクラブ」にて、2025年10月17日（金）16:00〜 受注販売する。受注販売における販売数量の上限はない。販売方法など詳細は以下を確認のこと。
■グッズ販売概要
「EXPO2025 ミャクミャク アルプスの少女ハイジ」コラボレーショングッズ
（受注販売※販売数量の上限なし）
販売期間：2025年10月17日（金）16:00 〜 2025年10月24日（金）16:00 まで
発送時期：2025年12月初旬 から順次発送予定
企画 / 発売元：株式会社ヘソプロダクション
ライセンス表記：©Expo 2025 ©ZUIYO
販売場所：「アルプスの少女ハイジ公式通販ショップ：ハイジクラブ」｜https://heidi-club.jp/
※商品購入ページにて注意事項を確認の上、購入のこと。
【購入に関する注意事項】
※利用できる決済方法は、「クレジットカード決済」、「Amazon Pay」、「代引き」のみ。
※こちらは予約販売商品です。商品が入荷次第の発送となる。
※注文完了後の内容変更・キャンセルは不可となる。
※製造状況等によりお届けが遅れる場合がある。予めご了承のこと。
※商品代金の決済は、商品発送時におこなわれる。（クレジットカード決済、Amazon Pay対象）
■販売商品 ※監修中｜デザイン変更がある場合がある。
クリップ付き木製スタンド／ブラインド仕様：全5種／950円＋税
木製コースター／ブラインド仕様：全6種／500円＋税
アクリルマドラー／ブラインド仕様：全6種／1,100円＋税
ミニフレームマグネット／ブラインド仕様：全10種／800円＋税
キューブパズル（ケース入り）／サイズ(約)：57×57×57ｍｍ／1,500円＋税
キューブパズルキーホルダー／サイズ(約)：35×35×35ｍｍ／800円＋税
マグカップ（花咲く丘・大集合）／材質：陶磁器製／1,800円＋税
舟形ポーチ（PK・YE）／サイズ(約)： W 200 x H 120 x D 50mm／2,400円＋税
アクリルキーホルダー／ブラインド仕様：全7種／1,000円＋税
アクリルチャーム付きボールペン／サイズ：約 H140xW16mm／800円＋税
クリアファイル（3種：ダンス・花咲く丘・大集合）／A4サイズ／400円＋税
メモ帳3Pセット（Aセット・Bセット）／本体サイズ：H90xW70mm／750円＋税
ポストカード2枚セット（A・B・C・D）／本体サイズ：148x100mm／350円＋税
マスキングテープ（A・B・C）／サイズ(約)：幅 18mmx7m／600円＋税
マルチ巾着（ブランコ・花咲く丘）／サイズ(約)： 190x190mm／1,200円＋税
ミニタオル3枚組セット（Aセット・Bセット）／サイズ(約)：160x160mm／1,100円＋税
フェイスタオル（まっててごらん・大集合）／サイズ：約 800x340mm／2,000円＋税
不織布バッグ（アルプス・まっててごらん）／サイズ(約)：390×390×190mm／1,300円＋税
トートバッグ／サイズ(約)：縦６４0mm×横３１５mm（持ち手込）／4,500円＋税
前髪クリップ2Pセット（スタンダード・ルンルン）／1,100円＋税
立体ラバーマスコットマグネット／サイズ(約)：H74xW42mm／1,200円＋税
立体ラバーマスコットキーチェーン／サイズ(約)： H87xW42mm／1,000円＋税
ぷにぷにシール／サイズ(約)：H200xW95mm／550円＋税
※商品画像はイメージ。実物とは仕様・デザインが異なる場合がある。
