松村北斗、人生をやり直すとしてもまた“SixTONES”で「ここじゃなかったら本当にもたない」

10月14日放送の日本テレビ系『ZIP！』にVTR出演したSixTONES・松村北斗が、グループへの愛情を感じさせる発言をする場面があった。

【関連】SixTONES松村北斗『秒速5センチメートル』撮影前に新海誠からかけられた嬉しい言葉「少し乗り越えられた」

番組のインタビューで、“学生時代から人生をやり直すなら「もう一度芸能界を目指して努力する」「芸能界とは無縁の世界で努力する」どちらを選ぶか”と質問を受けた松村は、“もう一度芸能界を目指して努力する”を選択。

その理由としては、「アイドルに憧れて芸能界へ入ってきて、こんなに素敵な映画とか作品に携わることになっていくんだったら、今のをやめて180度変えるってことじゃなくて、プラスしてもっとお芝居を勉強しとくというか、触れておく芸能界人生もちょっと試してみたい」とコメントした。

また、“もう一度芸能界を目指すとしてもやっぱりSixTONESがいいか？”と聞かれると、「じゃないと多分もたないですね」「グループ内の人間関係っていうものがすごく良好で、本当に恵まれた職場だった」「ここじゃなかったら本当にもたないだろうなって思います」と話し、SixTONESに対する愛情をうかがわせた。